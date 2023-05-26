https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html

Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"

Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору" - РИА Новости, 26.05.2023

Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"

Цель принятия европейскими парламентариями резолюции о признании "голодомора" на Украине - воспитание ненависти ко всему русскому, с реальной историей им явно... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:05

2023-05-26T11:05

2023-05-26T11:05

украина

франция

казахстан

григорий карасин

совет федерации рф

голодомор на украине

в мире

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Цель принятия европейскими парламентариями резолюции о признании "голодомора" на Украине - воспитание ненависти ко всему русскому, с реальной историей им явно не по пути, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Палата общин Великобритании приняла резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, но британское правительство не планирует этого делать, сообщает телеканал ITV. Ранее такой же документ приняли парламентарии Франции. "Сильно поднадоели западники со своими навязчивыми рассуждениями о геноциде украинского народа! Палата общин британского парламента, традиционно обеспокоенная судьбами народов Советского Союза, а также их коллеги во Франции под аплодисменты деятелей типа (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы приняли свои "исторические резолюции", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По мнению Карасина, спорить о смысле подобной политической галиматьи абсолютно контрпродуктивно. "Страдания других народов в тот же исторический период для этих горе-пропагандистов ничего не стоят. Зачем им это? Ответ очевиден - они воспитывают ненависть ко всему русскому. С реальной историей им явно не по пути", - заключил он. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html

https://ria.ru/20230328/genotsid-1861405388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, франция, казахстан, григорий карасин, совет федерации рф, голодомор на украине, в мире