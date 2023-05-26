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Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору" - РИА Новости, 26.05.2023
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11:05 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору" - РИА Новости, 26.05.2023
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"
Цель принятия европейскими парламентариями резолюции о признании "голодомора" на Украине - воспитание ненависти ко всему русскому, с реальной историей им явно... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:05
2023-05-26T11:05
украина
франция
казахстан
григорий карасин
совет федерации рф
голодомор на украине
в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Цель принятия европейскими парламентариями резолюции о признании "голодомора" на Украине - воспитание ненависти ко всему русскому, с реальной историей им явно не по пути, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Палата общин Великобритании приняла резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, но британское правительство не планирует этого делать, сообщает телеканал ITV. Ранее такой же документ приняли парламентарии Франции. "Сильно поднадоели западники со своими навязчивыми рассуждениями о геноциде украинского народа! Палата общин британского парламента, традиционно обеспокоенная судьбами народов Советского Союза, а также их коллеги во Франции под аплодисменты деятелей типа (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы приняли свои "исторические резолюции", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По мнению Карасина, спорить о смысле подобной политической галиматьи абсолютно контрпродуктивно. "Страдания других народов в тот же исторический период для этих горе-пропагандистов ничего не стоят. Зачем им это? Ответ очевиден - они воспитывают ненависть ко всему русскому. С реальной историей им явно не по пути", - заключил он. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html
https://ria.ru/20230328/genotsid-1861405388.html
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украина, франция, казахстан, григорий карасин, совет федерации рф, голодомор на украине, в мире
Украина, Франция, Казахстан, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Голодомор на Украине, В мире
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"

Сенатор Карасин о британской резолюции по "голодомору": с реальной историей им не по пути

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Цель принятия европейскими парламентариями резолюции о признании "голодомора" на Украине - воспитание ненависти ко всему русскому, с реальной историей им явно не по пути, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Палата общин Великобритании приняла резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, но британское правительство не планирует этого делать, сообщает телеканал ITV. Ранее такой же документ приняли парламентарии Франции.
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"Сильно поднадоели западники со своими навязчивыми рассуждениями о геноциде украинского народа! Палата общин британского парламента, традиционно обеспокоенная судьбами народов Советского Союза, а также их коллеги во Франции под аплодисменты деятелей типа (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы приняли свои "исторические резолюции", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По мнению Карасина, спорить о смысле подобной политической галиматьи абсолютно контрпродуктивно.
"Страдания других народов в тот же исторический период для этих горе-пропагандистов ничего не стоят. Зачем им это? Ответ очевиден - они воспитывают ненависть ко всему русскому. С реальной историей им явно не по пути", - заключил он.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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