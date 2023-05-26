https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html
В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей
В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей - РИА Новости, 26.05.2023
В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей
Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех "миссионеров", по собственной инициативе продвигавших религиозное течение, за истязание четырех детей, отданных им на... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:22
2023-05-26T21:22
2023-05-26T21:22
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таджикистан
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех "миссионеров", по собственной инициативе продвигавших религиозное течение, за истязание четырех детей, отданных им на обучение исламу в частном порядке, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города. Согласно этим материалам, ранее в среду Октябрьский районный суд назначил по 30 тысяч рублей штрафа гражданину Таджикистана Шарофиддину Рахматову, гражданину Турции Шабану Динчеру и гражданину Азербайджана Фазли Агаеву, которые в нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях самостоятельно занимались миссионерской деятельностью в арендованной квартире. Они продвигали незарегистрированное в РФ религиозное течение "Сулейманджилар" с тем, чтобы увеличить количество его последователей. Помимо назначения штрафа, суд постановил выдворить Рахматова, Динчера и Агаева за пределы РФ. В пятницу Октябрьский райсуд арестовал Рахматова, Динчера и Агаева, обвиняемых уже по статье об истязании УК РФ. Как сообщила судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, "миссионеры" в том же составе "на почве личной неприязни, умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого" регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту (Рахматову – ред.) стражу по 23 июля 2023 года", - говорится в сообщении. На тот же срок арестованы Динчер и Агаев. При этом, как уточняет пресс-служба судов, Рахматов и Динчер признали вину, Агаев "по существу предъявленного ему обвинения… высказаться отказался" на основании 51-й статьи конституции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, таджикистан, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Таджикистан, Происшествия
В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей
В Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех "миссионеров", по собственной инициативе продвигавших религиозное течение, за истязание четырех детей, отданных им на обучение исламу в частном порядке, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города.
Согласно этим материалам, ранее в среду Октябрьский районный суд назначил по 30 тысяч рублей штрафа гражданину Таджикистана
Шарофиддину Рахматову, гражданину Турции
Шабану Динчеру и гражданину Азербайджана
Фазли Агаеву, которые в нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях самостоятельно занимались миссионерской деятельностью в арендованной квартире. Они продвигали незарегистрированное в РФ
религиозное течение "Сулейманджилар" с тем, чтобы увеличить количество его последователей. Помимо назначения штрафа, суд постановил выдворить Рахматова, Динчера и Агаева за пределы РФ.
В пятницу Октябрьский райсуд арестовал Рахматова, Динчера и Агаева, обвиняемых уже по статье об истязании УК РФ.
Как сообщила судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, "миссионеры" в том же составе "на почве личной неприязни, умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого" регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту (Рахматову – ред.) стражу по 23 июля 2023 года", - говорится в сообщении. На тот же срок арестованы Динчер и Агаев.
При этом, как уточняет пресс-служба судов, Рахматов и Динчер признали вину, Агаев "по существу предъявленного ему обвинения… высказаться отказался" на основании 51-й статьи конституции.
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