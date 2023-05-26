https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html

В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей

В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей - РИА Новости, 26.05.2023

В Петербурге арестовали иностранцев-"миссионеров" за истязание детей

Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех "миссионеров", по собственной инициативе продвигавших религиозное течение, за истязание четырех детей, отданных им на... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:22

2023-05-26T21:22

2023-05-26T21:22

россия

санкт-петербург

таджикистан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал трех "миссионеров", по собственной инициативе продвигавших религиозное течение, за истязание четырех детей, отданных им на обучение исламу в частном порядке, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города. Согласно этим материалам, ранее в среду Октябрьский районный суд назначил по 30 тысяч рублей штрафа гражданину Таджикистана Шарофиддину Рахматову, гражданину Турции Шабану Динчеру и гражданину Азербайджана Фазли Агаеву, которые в нарушение закона о свободе совести и религиозных объединениях самостоятельно занимались миссионерской деятельностью в арендованной квартире. Они продвигали незарегистрированное в РФ религиозное течение "Сулейманджилар" с тем, чтобы увеличить количество его последователей. Помимо назначения штрафа, суд постановил выдворить Рахматова, Динчера и Агаева за пределы РФ. В пятницу Октябрьский райсуд арестовал Рахматова, Динчера и Агаева, обвиняемых уже по статье об истязании УК РФ. Как сообщила судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, "миссионеры" в том же составе "на почве личной неприязни, умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого" регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту (Рахматову – ред.) стражу по 23 июля 2023 года", - говорится в сообщении. На тот же срок арестованы Динчер и Агаев. При этом, как уточняет пресс-служба судов, Рахматов и Динчер признали вину, Агаев "по существу предъявленного ему обвинения… высказаться отказался" на основании 51-й статьи конституции.

https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

россия

санкт-петербург

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, таджикистан, происшествия