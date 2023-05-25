https://ria.ru/20230525/zaes-1874214169.html

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая - РИА Новости, 25.05.2023

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций МИД председательствующей в Совбезе Швейцарии,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T21:17

2023-05-25T21:17

2023-05-25T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

оон

совет безопасности оон

рафаэль гросси

энергодар

россия

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ООН, 25 мая – РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций МИД председательствующей в Совбезе Швейцарии, Николя Бидо."Тридцатого мая состоится заседание Совета безопасности по проблеме безопасности Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит с докладом. Заседание пройдет под председательством главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса", - сказал Бидо.Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня – в 15:00 (в 22.00 мск).Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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в мире, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон, рафаэль гросси, энергодар, россия