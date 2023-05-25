https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874222927.html

В Москве завершилась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева

В Москве завершилась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023

В Москве завершилась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершилась, она длилась РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:50

2023-05-25T22:50

2023-05-25T22:55

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

в мире

армения

азербайджан

россия

нагорный карабах

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершилась, она длилась порядка 20 минут.Перед этим глава российского государства провел двусторонние встречи с каждым из участников переговоров.До официального начала встречи Путин, Алиев и Пашинян общались тет-а-тет. Об этом рассказал президент РФ в ходе переговоров.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета, подтвердил готовность Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Алиев, в свою очередь, заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

армения

азербайджан

россия

нагорный карабах

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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, в мире, армения, азербайджан, россия, нагорный карабах