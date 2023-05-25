https://ria.ru/20230525/vizity-1873978202.html

Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят взаимные визиты на высоком уровне

Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят взаимные визиты на высоком уровне - РИА Новости, 25.05.2023

Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят взаимные визиты на высоком уровне

Россия с нетерпением ждет возобновления обмена делегациями с Северной Кореей и мероприятий на высоком уровне по мере снятия КНДР ковидных ограничений, заявил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:00

2023-05-25T09:00

2023-05-25T09:10

россия

пхеньян

москва

александр мацегора

цой сон хи

ким чен ын

оон

интервью

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Россия с нетерпением ждет возобновления обмена делегациями с Северной Кореей и мероприятий на высоком уровне по мере снятия КНДР ковидных ограничений, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. В эксклюзивном интервью РИА Новости глава российской дипмиссии рассказал, как Москва ведет экономическое взаимодействие с до сих пор закрытой из-за пандемии COVID-19 страной, почему Пхеньян не спешит открываться, когда стороны рассчитывают возобновить авиасообщение, а также заявил о серьезном прогрессе военно-промышленного комплекса КНДР.– Александр Иванович, КНДР закрылась для всего остального мира из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, что сегодня мешает полноценному взаимодействию Москвы и Пхеньяна? Как сейчас обстоит ситуация с коронавирусом в стране? Действуют ли по-прежнему ограничения, связанные с пандемией, или же власти КНДР их снимают?– Насколько мне известно, в настоящее время случаи заболевания коронавирусной инфекцией в КНДР не фиксируются. Масштабная вспышка "омикрона", случившаяся в мае-августе прошлого года, была успешно преодолена, без преувеличения, титаническими усилиями государства. Большую роль сыграли военные врачи. Победа далась в экономическом плане дорогой ценой, зато удалось избежать серьезных потерь среди населения. Попадание сюда на начальном этапе пандемии самых опасных штаммов власти смогли предотвратить за счет введения уже в конце января 2020 года абсолютно непроницаемой изоляции от внешнего мира.Она сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением.Сейчас многие из ограничений отменены: возобновились занятия в школах и университетах, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, открылись парки, музеи, библиотеки. Вместе с тем в народной республике сохраняются требования по дезинфекции и измерению температуры во всех общественных местах, масочный режим. Хотя трансграничное движение грузов вернулось к доковидному режиму (с недельным карантином для ввозимых грузов), пассажирское сообщение по-прежнему не осуществляется. Если немногочисленные оставшиеся здесь еще иностранцы выехать из страны могут, то въехать сюда невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР. Исключение сделано в конце марта для назначенного еще два года назад и все это время ожидавшего открытия границ китайского посла, которому было дано разрешение прибыть в Пхеньян в сопровождении десяти новых дипломатов.– Действительно ли КНДР готовится или уже возобновила внешние дипломатические контакты впервые с 2020 года? Если да, то можно ли ожидать в ближайшее время взаимных визитов российских и северокорейских официальных лиц? На каком уровне могут быть контакты?– КНДР дипломатических контактов на прерывала. Другое дело, что вот уже четвертый год они осуществляются только через корейские посольства за рубежом и иностранные миссии в Пхеньяне. Нам здесь, например, все это время тоже скучать не приходилось. Я неоднократно встречался и с министром иностранных дел Цой Сон Хи, и с ее заместителями, и с директорами департаментов МИД КНДР. Проводились беседы с руководством других ведомств. Кроме того, велась активная дипломатическая переписка, время от времени устраивались переговоры в онлайн-режиме. А такого активного двустороннего взаимодействия на международных площадках по актуальным проблемам мировой политики у нас вообще не было, кажется, еще никогда. Что же касается делегационного обмена, то он действительно приостановился. И мы, и наши корейские коллеги с нетерпением ждем возобновления взаимных поездок, обменялись предложениями на этот счет. В планы включены встречи на самых разных, в том числе высоких, уровнях, включая руководство законодательных и судебных ветвей власти, министров и их заместителей, глав регионов, депутатов федеральных и региональных законодательных собраний. Не хочу загадывать, но надеюсь, что первые поездки могут состояться уже в конце текущего года.– В чем причины такого "промедления" при снятии ограничений на связи с внешним миром со стороны Пхеньяна, в то время как большинство стран мира в значительной степени возобновили контакты после пандемии COVID-19?– В КНДР сложившуюся в мире сложную эпидемиологическую ситуацию только с коронавирусом не связывают. Ее определяют гораздо более широким понятием "глобального кризиса здравоохранения". В контексте этого кризиса здесь с беспокойством фиксируют появление в зарубежных странах новых инфекций, например, оспы обезьян. Кроме того, местные специалисты не разделяют уверенности их иностранных коллег в том, что следующие штаммы коронавируса обязательно будут менее опасными по сравнению с предыдущими. Напротив, они не исключают, что на каком-то этапе может "выскочить" убийственный вариант ковида. Именно поэтому открывать границы здесь не торопятся. Такие меры в экономическом плане стоят недешево. Однако руководство страны ориентируется в первую очередь на то, чтобы обезопасить население от новых опасных заболеваний, с которыми местная медицина может быстро не справиться (о ее недостаточном развитии здесь говорят откровенно).– Заявлял ли Пхеньян о готовности осуществить ротацию состава российского посольства, есть ли к этому предпосылки и когда ротация может произойти? Будут ли новые российские дипломаты обязаны находиться в карантине после прибытия в КНДР?– Наши корейские коллеги хорошо понимают необходимость ротации персонала российского посольства. Пошел четвертый год, как мы находимся здесь в изоляции без отпусков, без возможности повидать родных и близких, решить неизбежно возникающие проблемы со здоровьем. Жить и работать приходится в условиях острого товарного дефицита, причем речь идет не только об одежде и еде (с продуктами внутреннего производства, кстати, никаких проблем нет), но и о запасных частях, расходных материалах для оборудования и техники. В ближайшие дни будет организован выезд на Родину очередной группы наших сотрудников и членов семей, после чего нас здесь останется только несколько человек. Мы обсуждаем вопрос ротации с корейскими коллегами. Надеюсь, что нам удастся найти взаимопонимание. Когда это, наконец, случится – верю, что слишком долго ждать не придется. Прибывшим сотрудникам обязательно надо будет в течение одной недели пройти карантин на корейской стороне границы. Если, конечно, не произойдет вспышки заболевания с новым штаммом, требующим более длительной "выдержки".– В ноябре 2022 года сообщалось о том, что Россия и КНДР, по всей видимости, разово возобновили железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году – в страну были отправлены породистые лошади, также планировалось отправить медикаменты. Как сейчас обстоят дела с железнодорожными перевозками? Если это была разовая акция, то готовятся ли стороны к возобновлению сообщения? Когда оно может полноценно заработать, ведут ли стороны переговоры на этот счет?– В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме. За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы. Рассчитываем на то, что вскоре начнутся перевозки российских грузов, предназначенных для перевалки в порту Раджин, в первую очередь, угля. Эта тема сейчас активно обсуждается.– Есть ли договоренность между Россией и КНДР возобновить авиасообщение? Если да, то это будут только рейсы из Владивостока в Пхеньян и наоборот или же прорабатываются какие-то новые маршруты?– Договоренность о пассажирских авиаперевозках между Пхеньяном и Владивостоком имеется, они будут возобновлены немедленно после открытия границ. В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР и в другие города России. Если сложится достаточный пассажиропоток, например, по мере развития туризма, эта договорённость будет реализована на практике.– В конце 2022 года российская таможня заявляла о полном прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке. Означает ли это, что в принципе Россия и Северная Корея не ведут торговлю? Или же существуют косвенные способы покупать и продавать – к примеру, через Китай?– Двусторонняя торговля не прекратилась, но ее объемы действительно крайне невелики. Через Китай разовые поставки время от времени случаются, но и они очень незначительны. Причин много, однако ключевые кроются в тяжелых последствиях санкций Совета Безопасности ООН, наложенных на КНДР. Они разрушили систему расчетов, весьма затруднили морскую доставку грузов, резко сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны. Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем.– Планирует ли Россия предоставить КНДР квоту, ранее представлявшуюся японским рыбакам, на промысел у Южных Курил? Вы указывали на проблему браконьерства северокорейских рыбаков, что мешало предоставлению КНДР квот на вылов рыбы. Удалось ли решить эту проблему?– В 2020-2021 годах из-за эпидемии коронавируса рыбный промысел ни в море, ни во внутренних водоемах КНДР не осуществлялся. В 2022 году местные рыбаки возобновили выход в море, но только для прибрежного лова. Кстати, благодаря такому своеобразному двухлетнему карантину рыбные запасы здесь не только восстановились, но и существенно возросли. В открытое море корейцы еще не ходят, вопрос предоставления им квот в практическом плане пока не стоит. Когда рано или поздно это случится, думаю (это мое личное мнение), было бы справедливо отдать им японские квоты. При том условии, разумеется, что промысел корейцы будут вести в полном соответствии с условиями, зафиксированными в двусторонних документах.– Относительно конфликта на Украине Пхеньян заявлял о своей политической поддержке действий России. Эта поддержка ограничивается риторикой или же КНДР оказывает какую-то иную помощь, например, как сообщали СМИ, поставляет боеприпасы? Отвечает ли Москва взаимной поддержкой, в чем она заключается?– КНДР самым активным образом поддерживает специальную военную операцию Вооруженных сил России на Украине, в целом нашу позицию по украинскому кризису и полностью разделяет с нами оценки ситуации и причин того, что сейчас там происходит. В отличие от многих, здесь не стесняются прямо говорить о том, что корень всех проблем лежит в попытках США сохранить однополярное мироустройство с собой в главной роли при полном подавлении тех, кто пытается этому противостоять, в первую очередь России. И, добавим, КНДР не приемлет американского диктата, страна проводит абсолютно самостоятельную внешнюю политику. Солидарность с Россией, демонстрируемая корейскими друзьями на международных площадках, дорогого стоит, мы им за это очень признательны. Со своей стороны относимся с пониманием и поддерживаем позицию Пхеньяна по ситуации на Корейском полуострове. Обстановка здесь в последнее время обострилась по причине агрессивной политики Вашингтона, который перебрасывает на Юг полуострова стратегические наступательные вооружения, совместно со своими южнокорейскими подопечными проводит непрерывные учения. Замысел таких военных игрищ особо и не скрывается: уничтожение руководства КНДР, захват ее территории и ликвидация политического строя. Народная республика вынуждена предпринимать меры по самозащите, укреплять свой оборонительный потенциал, быть в полной готовности противостоять агрессии со стороны сильного и опасного противника. В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь? Это я отвечаю на ваш вопрос о передаче корейских боеприпасов в зону СВО на Украине. Но главная причина не в этом – России, к счастью, вполне хватает собственного оружия, чтобы успешно решить все стоящие перед ее вооружёнными силами задачи.– КНДР в последнее время активизировала пуски ракет, в том числе испытала в середине апреля новую межконтинентальную баллистическую ракету. Уведомляет ли Пхеньян Москву о пусках? Как Москва относится к таким действиям КНДР, вызывают ли они беспокойство и не представляют ли они угрозы для дальневосточных регионов России?– Разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и следующие одно за другим их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к КНДР. Не было бы этой агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий здесь социально-политический строй – у руководства народной республики не появились бы причины разрабатывать и реализовывать масштабные ракетно-ядерные программы. Нападать на США, Японию или Южную Корею, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Однако и в обиду себя не дадут. Поэтому главное беспокойство и озабоченность вызывает именно неизменный на протяжении десятилетий провокационный курс Вашингтона, который, нагнетая напряженность в различных районах мира, пытается решить свои геополитические задачи. Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков, причем ни один из них не создал какой-либо угрозы нашим дальневосточным регионам. Корейская сторона неоднократно заявляла, что она неукоснительно следует этому принципу. Оснований не доверять ей у нас нет.– Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок. По Вашим оценкам, готовится ли КНДР к ядерному испытанию? Способен ли Пхеньян выйти на массовое производство ядерных боеголовок? Насколько за последнее время Северная Корея продвинулась в развитии ракетной программы и военном строительстве?– Детальные планы руководителя КНДР в атомной области, в том числе относительно проведения ядерного испытания, нам, конечно, не известны. Однако о некоторых аспектах оружейной ядерной программы Ким Чен Ын говорил сам в ходе различных мероприятий, или они стали понятны из репортажей о его посещениях предприятий военно-промышленной отрасли. В частности, было сказано, что здесь уже разработаны, испытаны и приняты на вооружение ядерные и термоядерные боеголовки для ракет средней дальности и МБР. Фотографии этих "изделий" даже были в газетах. Количество таких зарядов неизвестно, есть только предположения. На состоявшемся в январе 2021 года VIII съезде Трудовой партии Кореи Генеральный секретарь поставил задачу сосредоточиться на производстве теперь уже тактических боеголовок и увеличить их количество в геометрической прогрессии. За последние два года здесь разработали и испытали восемь различных ракет-носителей малой дальности, приспособленных к доставке тактических боеголовок. Среди них – РСЗО сверхкрупного калибра (600 мм), баллистические и крылатые ракеты подводного старта, подводные беспилотные аппараты. На снимках, сделанных при посещении завода по производству тактических ядерных боевых частей, Ким Чен Ын стоит на фоне девяти таких стандартизированных боеголовок типа "Хвасан-1" ("Вулкан-1"), готовых к установке на любой из носителей. Учитывая заявленные планы, можно предположить, что для укомплектования только прифронтовых ракетных дивизионов их потребуется как минимум еще несколько десятков. Об имеющихся у северокорейцев производственных мощностях судить трудно, однако, исходя из того, что руководитель КНДР никогда слов на ветер не бросает, его заявление следует воспринимать вполне серьезно.– Какие шаги будет предпринимать посольство России при серьезной эскалации на Корейском полуострове – продолжит работу или же в крайнем случае предусмотрена эвакуация?– За последние десятилетия мы пережили здесь несколько крупных и дюжину "умеренных" кризисов. Каждый из них неизменно заканчивался разрядкой. Думаю, что так будет и на этот раз. Исходим из того, что посольство России в КНДР должно продолжать свою работу, как бы трудно и опасно ни было – советские дипломаты оставались здесь даже во время Корейской войны 1950-53 годов. Для самых крайних обстоятельств у нас имеется укрытие, хотя, надеюсь, оно нам все же не понадобится.– Сенатор Андрей Климов в середине марта сообщил о неформальных встречах в Москве и Владивостоке с участием представителей руководства Южной Кореи и КНДР. Действительно ли были такие встречи, были ли они трехсторонними? Обращался Пхеньян с запросом к Москве с просьбой о посредничестве для контактов с Сеулом и снятия напряжённости на Корейском полуострове?– Мне о таких неформальных встречах ничего не известно. Вообще южные и северные корейцы, насколько я понимаю, ни в каких посредниках для установления контактов не нуждаются. Они имеют несколько телефонных линий – стоит только поднять трубку, и контакт состоялся. Другое дело, что южане пытаются использовать экстренные линии связи для постановки вопросов, не относящихся к обеспечению безопасности и снятию напряженности на полуострове. Некоторое время назад, например, они попытались по этому каналу предъявить претензии о якобы незаконном использовании северокорейцами автобусов Кэсонской промышленной зоны, которая прекратила свою работу по вине Сеула еще 10 лет назад. Тогда больше пятидесяти тысяч северокорейских рабочих фактически были выброшены на улицу. Никаких угрызений совести южане не испытали. Территория этой зоны (а это, на минуточку, 66 кв. км) простаивает, КНДР несет очень серьезные убытки. Об этом на Юге предпочитают не вспоминать, но об автобусах вдруг озаботились. Не удивительно, что с тех пор на этой стороне к аппарату никто не подходит. Тем более контакты вряд ли возможны сейчас, когда на Севере буквально бушует буря возмущений по поводу итогов государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в США. Здесь считают, что главной целью этой поездки было согласование планов нападения на КНДР, в том числе с использованием ядерного оружия. Мы как соседи Кореи весьма заинтересованы в нормализации межкорейских отношений, искренне желаем, чтобы Север и Юг на самостоятельной основе, без вмешательства извне и на принципах национальной консолидации решили все имеющиеся между ними проблемы.

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https://ria.ru/20230421/kndr-1866777583.html

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

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