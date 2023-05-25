https://ria.ru/20230525/uregilirovanie-1874224496.html

Алиев и Пашинян считают вопросы урегулирования преодолимыми, заявил Путин

Алиев и Пашинян считают вопросы урегулирования преодолимыми, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023

Алиев и Пашинян считают вопросы урегулирования преодолимыми, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян считают, что все вопросы, связанные с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:07

2023-05-25T23:07

2023-05-25T23:07

в мире

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян считают, что все вопросы, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием, являются преодолимыми. "На мой и на наш взгляд - имею в виду всех нас троих, премьер-министра Армении, президента Азербайджана - это преодолимые препятствия. По большому счету, их не существует. Это чисто технические вопросы", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи в Кремле, говоря об армяно-азербайджанском урегулировании.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223955.html

https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223383.html

армения

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин