https://ria.ru/20230525/shoygu-1874036567.html
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу
Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:19
2023-05-25T11:19
2023-05-25T11:19
россия
нагорный карабах
минск
сергей шойгу
одкб
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске. "Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу. По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе". "Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу. "В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, минск, сергей шойгу, одкб, безопасность
Россия, Нагорный Карабах, Минск, Сергей Шойгу, ОДКБ, Безопасность
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.
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По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".
«
"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу.
"В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.
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