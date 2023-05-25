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Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
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11:19 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/shoygu-1874036567.html
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу
Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:19
2023-05-25T11:19
россия
нагорный карабах
минск
сергей шойгу
одкб
безопасность
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске. "Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу. По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе". "Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу. "В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
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россия, нагорный карабах, минск, сергей шойгу, одкб, безопасность
Россия, Нагорный Карабах, Минск, Сергей Шойгу, ОДКБ, Безопасность
Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.
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По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".
«
"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу.
"В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.
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