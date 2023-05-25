https://ria.ru/20230525/shoygu-1874036567.html

Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу

Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023

Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу

Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:19

2023-05-25T11:19

2023-05-25T11:19

россия

нагорный карабах

минск

сергей шойгу

одкб

безопасность

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске. "Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу. По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе". "Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу. "В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html

россия

нагорный карабах

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нагорный карабах, минск, сергей шойгу, одкб, безопасность