https://ria.ru/20230525/priamure-1874021783.html

Приамурье поставило рекорды в нескольких отраслях

Приамурье поставило рекорды в нескольких отраслях - РИА Новости, 25.05.2023

Приамурье поставило рекорды в нескольких отраслях

Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве, сообщает правительство... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:37

2023-05-25T10:37

2023-05-25T10:37

амурская область

амурская область

благовещенск

зея (город)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве, сообщает правительство Амурской области. Как сообщил губернатор области Василий в своём итоговом отчёте, за последние пять лет в область привлечены беспрецедентные объемы инвестиций - 1 триллион 828 миллиардов рублей. "Абсолютный рекорд по привлечению инвестиций поставлен в прошлом году – более 460 миллиардов рублей. Общий объем производства сельхозпродукции за пять лет вырос вдвое. В прошлом году он составил почти 100 миллиардов рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе", - сказал Орлов. В приоритете также остается развитие молочного животноводства. За пять лет введены в эксплуатацию три животноводческих комплекса. За счет этого поголовье увеличилось на 1500 коров, а производство молока - на 10 тысяч тонн. На стадии завершения два молочных комплекса, в этом году начнут строить еще один. К 2027 году область намерена увеличить производство молока в 1,5 раза. В области впервые за долгие годы развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда вырос в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска. Идет ремонт ключевых трасс "Благовещенск-Гомелевка" и "Благовещенск-Свободный". Благодаря поддержке президента, который поручил выделить финансирование на строительство нового моста через Зею в Благовещенске на год раньше запланированного срока, переправу сдадут досрочно - осенью 2023. Начали строить долгожданные путепроводы над Транссибом в Новобурейском и Серышеве. Особое внимание в докладе глава Приамурья уделил помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Сегодня в области действует более 30 мер поддержки. Во всех муниципалитетах созданы и активно работают центры и штабы поддержки, за каждой семьей закреплен куратор. В ближайшее время по поручению президента в области откроется филиал государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Его цель - адресная помощь ветеранам боевых действий и их семьям. За пять лет в регионе возвели 29 фельдшерско-акушерских пунктов, еще три откроют в этом году. Создано восемь центров амбулаторной онкологической помощи. Новое здание участковой больницы появилось в поселке Стойба Селемджинского района. Капитальные ремонты прошли в восьми детских поликлиниках. Также прошел масштабный ремонт в хирургическом корпусе Тындинской больницы. Идет реконструкция отделений Амурской областной клинической больницы. В планах – строительство двух новых роддомов, поликлиник, амбулаторий. В Амурской области большое внимание за эти пять лет было уделено и сфере образования. Расходы на ремонты школ за пять лет выросли в 11 раз. Пристальное внимание уделяется питанию школьников. Сегодня в нескольких муниципалитетах уже созданы комфортные школьные кафе, в ближайшие четыре года планируется открыть еще 135 таких кафе. Также появились новые, технологичные форматы дополнительного образования.

https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html

https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html

амурская область

благовещенск

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, благовещенск, зея (город)