https://ria.ru/20230525/peregovory-1874221517.html

В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева

В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023

В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:30

2023-05-25T22:30

2023-05-25T22:41

в мире

азербайджан

армения

ереван

ильхам алиев

никол пашинян

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим глава российского государства провел двусторонние встречи с каждым из участников переговоров, прибывших в Москву, где в четверг проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета. Пашинян, выступая на заседании, подтвердил готовность Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга. Тем не менее на саммите Пашинян и Алиев развернули нешуточную дискуссию, причиной которой стало использование президентом Азербайджана термина "зангезурский коридор", что вызвало несогласие премьера Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике. Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился. Стороны попытался примирить Путин, который заявил, что терминология важна, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность, и это - база, чтобы договориться по другим вопросам. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

https://ria.ru/20230525/karabakh-1874215026.html

https://ria.ru/20230525/suverenitet-1874218920.html

азербайджан

армения

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин