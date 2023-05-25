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В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023
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22:30 25.05.2023 (обновлено: 22:41 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/peregovory-1874221517.html
В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева
В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:30
2023-05-25T22:41
в мире
азербайджан
армения
ереван
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим глава российского государства провел двусторонние встречи с каждым из участников переговоров, прибывших в Москву, где в четверг проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета. Пашинян, выступая на заседании, подтвердил готовность Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга. Тем не менее на саммите Пашинян и Алиев развернули нешуточную дискуссию, причиной которой стало использование президентом Азербайджана термина "зангезурский коридор", что вызвало несогласие премьера Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике. Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился. Стороны попытался примирить Путин, который заявил, что терминология важна, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность, и это - база, чтобы договориться по другим вопросам. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874215026.html
https://ria.ru/20230525/suverenitet-1874218920.html
азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин
В Кремле началась трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева

Путин, Пашинян и Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим глава российского государства провел двусторонние встречи с каждым из участников переговоров, прибывших в Москву, где в четверг проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Пашинян, выступая на заседании, подтвердил готовность Еревана к открытию коммуникаций на Южном Кавказе в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга.
Тем не менее на саммите Пашинян и Алиев развернули нешуточную дискуссию, причиной которой стало использование президентом Азербайджана термина "зангезурский коридор", что вызвало несогласие премьера Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.
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Путин подтвердил приверженность трехсторонним договоренностям по Карабаху
Вчера, 21:29
Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился. Стороны попытался примирить Путин, который заявил, что терминология важна, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность, и это - база, чтобы договориться по другим вопросам.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
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В миреАзербайджанАрменияЕреванИльхам АлиевНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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