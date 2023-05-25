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"Инновационный Саммит 2023" компании "Систэм Электрик" открылся в Москве

"Инновационный Саммит 2023" компании "Систэм Электрик" открылся в Москве - РИА Новости, 25.05.2023

"Инновационный Саммит 2023" компании "Систэм Электрик" открылся в Москве

"Инновационный Саммит 2023", организованный компанией "Систэм Электрик" и посвященный технологической независимости в новых реалиях, начал работу в среду в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:17

2023-05-25T16:17

2023-05-25T16:18

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. "Инновационный Саммит 2023", организованный компанией "Систэм Электрик" и посвященный технологической независимости в новых реалиях, начал работу в среду в технопарке "Технополис Москва". В первый день мероприятие посетило более 1700 человек.В саммите принимают участие представители самых разных отраслей – от нефтегаза и электротехники до телекоммуникаций и банковской сферы, а также представители органов власти и научных учреждений."Начиная с прошлого года, доступ к технологиям стал существенно ограничен, но трансформация в локальную компанию открыла перед нами большие возможности в свободе принятия решений и выводе на рынок продуктов, максимально адаптированных под потребности клиентов. Наша стратегия направлена на развитие технологической независимости страны, для её реализации мы инвестируем более 2 миллиардов рублей в наши производства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Марий-Эл", – сказал, открывая саммит, генеральный директор компании "Систэм Электрик" Алексей Кашаев.Кашаев добавил, что у компании в целом большие планы на укрепление своих позиций на российском рынке за счет развития собственных брендов, предприятий и продуктового предложения."Если говорить об итогах 2022 года, то объем выручки составил 28,7 миллиарда рублей по группе компаний. Это падение на уровне минус 30% к 2021 году, который был рекордным для Schneider Electric в России и СНГ. При этом, из этого объема выручки продажи импортного предложения под брендом Schneider Electric составили 10 миллиардов рублей - около 35%, что существенно меньше доли в 55% в 2021 году. Это были, в основном, "старые" проекты, утвержденные к поставке, а также продажи складских запасов. В этом году мы возвращаемся к объему продаж 2021 года, при этом основной объем (до 90%) составят продажи продукции, решений, программного обеспечения и сервиса под брендами Systeme Electric, DEKraft, Systeme Soft и "Механотроника", – отметил Кашаев.Как сообщил первый заместитель генерального директора "Систэм Электрик" по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" Николай Ладыгин, компания планирует существенные инвестиции до 2025 года, которые, прежде всего, пойдут на расширение и модернизацию производственной базы, НИОКР и развитие новых продуктовых направлений с фокусом на отечественную электронную компонентную базу."Уже сегодня наши эксперты ведут активную разработку продуктов и решений, способных заместить наиболее критичную номенклатуру покинувших российский рынок западных поставщиков систем электрораспределения и автоматизации. Мы позиционируем себя не просто как поставщика "железа", "Систэм Электрик" – технологическая компания полного цикла с комплексными решениями и системами в рамках нашей архитектуры SystemeOne – трехуровневой платформой цифровых решений, включающих подключаемые устройства, сбор и обработку данных, предиктивную аналитику и сервисы", – подчеркнул Ладыгин.По его словам, благодаря локализации производства, ряд разработок компании получили российскую прописку еще до введения санкций, другие необходимо было разрабатывать с нуля. Так, на саммите состоялся запуск первого цифрового автоматического выключателя SystemePact ACB вместе с электронным блоком управления SystemeLogic X, полностью разработанным в России.Применение модели зрелости безопасности интернета вещей (IoT SMM) совместно с "Лабораторией Касперского" для блока управления SystemeLogic X позволит создать устройство, предоставляющее оптимальную защиту от киберугроз, что должно обеспечить безопасность систем электроснабжения в любых ситуациях. Еще в прошлом году соответствующих технологий в России не было, указал Ладыгин."Инновационный Саммит 2023" продолжит работу сегодня, 25 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, экономика, технологии, россия, москва