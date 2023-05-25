https://ria.ru/20230525/mamt-1873878559.html

МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава

МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава - РИА Новости, 25.05.2023

МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава

МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:56

2023-05-25T23:56

2023-05-25T23:56

культура

хибла герзмава

россия

санкт-петербург

адольф шапиро

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

театр

опера

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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли, сообщили на сайте театра. "Конфликт между долгом и чувством, положенный в основу оригинального сюжета, никогда не терял своей актуальности. Беллини крайне редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. На сцене Музыкального театра опера "Норма" прозвучит впервые", – говорится в сообщении. "Норму" показали на основной сцене театра. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил Кристиан Кнапп. Роли исполнили Лариса Андреева, Сергей Кузьмин, Максим Осокин, Ксения Мусланова и Валерий Микицкий. Итальянская премьера оперы состоялась в La Scala в 1831 году. Спустя четыре года ее показали в России, а в 1837-м "Норму" впервые поставили в Санкт-Петербурге. Винченцо Беллини считал произведение одной из своих лучших работ. Ранее в Большом театре состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур". Главные партии исполнили Хибла Герзмава и Игорь Головатенко.

https://ria.ru/20230314/teatr-1857648794.html

россия

санкт-петербург

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

хибла герзмава, россия, санкт-петербург, адольф шапиро, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр, опера