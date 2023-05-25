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МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава - РИА Новости, 25.05.2023
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Культура
 
23:56 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/mamt-1873878559.html
МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава
МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава - РИА Новости, 25.05.2023
МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава
МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:56
2023-05-25T23:56
культура
хибла герзмава
россия
санкт-петербург
адольф шапиро
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
театр
опера
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли, сообщили на сайте театра. "Конфликт между долгом и чувством, положенный в основу оригинального сюжета, никогда не терял своей актуальности. Беллини крайне редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. На сцене Музыкального театра опера "Норма" прозвучит впервые", – говорится в сообщении. "Норму" показали на основной сцене театра. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил Кристиан Кнапп. Роли исполнили Лариса Андреева, Сергей Кузьмин, Максим Осокин, Ксения Мусланова и Валерий Микицкий. Итальянская премьера оперы состоялась в La Scala в 1831 году. Спустя четыре года ее показали в России, а в 1837-м "Норму" впервые поставили в Санкт-Петербурге. Винченцо Беллини считал произведение одной из своих лучших работ. Ранее в Большом театре состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур". Главные партии исполнили Хибла Герзмава и Игорь Головатенко.
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хибла герзмава, россия, санкт-петербург, адольф шапиро, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр, опера
Культура, Хибла Герзмава, Россия, Санкт-Петербург, Адольф Шапиро, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Театр, Опера
МАМТ представил премьеру оперы с Хиблой Герзмава

МАМТ представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" с Хиблой Герзмава в главной роли

© Сергей РодионовСпектакль "Норма" МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
Спектакль Норма МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
© Сергей Родионов
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли, сообщили на сайте театра.
«
"Конфликт между долгом и чувством, положенный в основу оригинального сюжета, никогда не терял своей актуальности. Беллини крайне редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. На сцене Музыкального театра опера "Норма" прозвучит впервые", – говорится в сообщении.
"Норму" показали на основной сцене театра. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил Кристиан Кнапп. Роли исполнили Лариса Андреева, Сергей Кузьмин, Максим Осокин, Ксения Мусланова и Валерий Микицкий.
© Сергей РодионовСпектакль "Норма" МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
Спектакль Норма МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
© Сергей Родионов
Спектакль "Норма" МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко
Итальянская премьера оперы состоялась в La Scala в 1831 году. Спустя четыре года ее показали в России, а в 1837-м "Норму" впервые поставили в Санкт-Петербурге. Винченцо Беллини считал произведение одной из своих лучших работ.
Ранее в Большом театре состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур". Главные партии исполнили Хибла Герзмава и Игорь Головатенко.
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КультураХибла ГерзмаваРоссияСанкт-ПетербургАдольф ШапироМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоТеатрОпера
 
 
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