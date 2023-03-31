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Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура" - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
18:05 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/teatr-1862177581.html
Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"
Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура" - РИА Новости, 31.03.2023
Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"
В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:05
2023-03-31T18:05
арагон
испания
хибла герзмава
игорь головатенко
джузеппе верди
большой театр
культура
театр
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано партии исполняют Игорь Головатенко, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева."Трубадур" по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса входит в классическую тройку репертуарных "блокбастеров", вместе с "Риголетто" и "Травиатой".Действие происходит в Бискайе и Арагоне начала XV века. Трагическая история рассказывает о любви Трубадура Марико (Олег Долгов, Иван Гынгазов) и герцогини Леоноры (Хибла Герзмава), а также Графе ди Луна (Игорь Головатенко), влюбленного в аристократку. Никто, кроме цыганки Азучены (Агунда Кулаева) не знает о родстве двух соперников за благосклонность Леоноры.В ГАБТе представили концертное исполнение оперы – все внимание на вокальных партиях, лаконичных костюмах и артистах на авансцене. За монументальность оперы отвечает больше 100 артистов хора, строго оформленные декорации, уходящие ввысь.Хибла Герзмава перевоплотилась в герцогиню Леонору. По ее словам, эта лирическая и драматическая партия сложна для исполнения.В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Испании ХV века. Тревожное настроение артисты создают с первых нот. Особенно это получается у Головатенко. Хотя сам артист признается, что эта постановка - своеобразный вызов для него.Премьерный блок постановок намечен на 31 марта, 2 апреля.
https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html
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арагон, испания, хибла герзмава, игорь головатенко, джузеппе верди, большой театр, театр, знаменитости, новости культуры
Арагон, Испания, Хибла Герзмава, Игорь Головатенко, Джузеппе Верди, Большой театр, Культура, Театр, Знаменитости, Новости культуры
Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"

В Большом прошла премьера "Трубадура" с Головатенко и Герзмава

© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
Опера Трубадур в Большом театре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано партии исполняют Игорь Головатенко, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
Опера Трубадур в Большом театре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
"Трубадур" по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса входит в классическую тройку репертуарных "блокбастеров", вместе с "Риголетто" и "Травиатой".
Действие происходит в Бискайе и Арагоне начала XV века. Трагическая история рассказывает о любви Трубадура Марико (Олег Долгов, Иван Гынгазов) и герцогини Леоноры (Хибла Герзмава), а также Графе ди Луна (Игорь Головатенко), влюбленного в аристократку. Никто, кроме цыганки Азучены (Агунда Кулаева) не знает о родстве двух соперников за благосклонность Леоноры.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
Опера Трубадур в Большом театре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
«

"Трубадур" стал одним из величайших достижений Верди. Его мелодии ошеломляют, а краски гармонии и оркестровка создают уникальный волшебный мир. И впервые одним из главных голосов наряду с баритоном, тенором, сопрано становится меццо-сопрано", – отметил дирижер Жорди Бернасер.

В ГАБТе представили концертное исполнение оперы – все внимание на вокальных партиях, лаконичных костюмах и артистах на авансцене. За монументальность оперы отвечает больше 100 артистов хора, строго оформленные декорации, уходящие ввысь.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
Опера Трубадур в Большом театре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
Хибла Герзмава перевоплотилась в герцогиню Леонору. По ее словам, эта лирическая и драматическая партия сложна для исполнения.
«

"Концертное исполнение спектакля – это немного иная материя, работать мы будем немного по-другому. Будем немного скованы сценически, оркестр – позади нас, а мы с солистами работаем практически на авансцене", – пояснила Хибла Герзмава.

© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
Опера Трубадур в Большом театре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Испании ХV века. Тревожное настроение артисты создают с первых нот. Особенно это получается у Головатенко. Хотя сам артист признается, что эта постановка - своеобразный вызов для него.
Премьерный блок постановок намечен на 31 марта, 2 апреля.
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КультураАрагонИспанияХибла ГерзмаваИгорь ГоловатенкоДжузеппе ВердиБольшой театрТеатрЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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