Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"
В Большом прошла премьера "Трубадура" с Головатенко и Герзмава
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано партии исполняют Игорь Головатенко, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
"Трубадур" по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса входит в классическую тройку репертуарных "блокбастеров", вместе с "Риголетто" и "Травиатой".
Действие происходит в Бискайе и Арагоне начала XV века. Трагическая история рассказывает о любви Трубадура Марико (Олег Долгов, Иван Гынгазов) и герцогини Леоноры (Хибла Герзмава), а также Графе ди Луна (Игорь Головатенко), влюбленного в аристократку. Никто, кроме цыганки Азучены (Агунда Кулаева) не знает о родстве двух соперников за благосклонность Леоноры.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
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"Трубадур" стал одним из величайших достижений Верди. Его мелодии ошеломляют, а краски гармонии и оркестровка создают уникальный волшебный мир. И впервые одним из главных голосов наряду с баритоном, тенором, сопрано становится меццо-сопрано", – отметил дирижер Жорди Бернасер.
В ГАБТе представили концертное исполнение оперы – все внимание на вокальных партиях, лаконичных костюмах и артистах на авансцене. За монументальность оперы отвечает больше 100 артистов хора, строго оформленные декорации, уходящие ввысь.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
Хибла Герзмава перевоплотилась в герцогиню Леонору. По ее словам, эта лирическая и драматическая партия сложна для исполнения.
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"Концертное исполнение спектакля – это немного иная материя, работать мы будем немного по-другому. Будем немного скованы сценически, оркестр – позади нас, а мы с солистами работаем практически на авансцене", – пояснила Хибла Герзмава.
© Фото : Пресс-служба ГАБТОпера "Трубадур" в Большом театре
© Фото : Пресс-служба ГАБТ
Опера "Трубадур" в Большом театре
В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Испании ХV века. Тревожное настроение артисты создают с первых нот. Особенно это получается у Головатенко. Хотя сам артист признается, что эта постановка - своеобразный вызов для него.
Премьерный блок постановок намечен на 31 марта, 2 апреля.