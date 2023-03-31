https://ria.ru/20230331/teatr-1862177581.html

Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"

Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура" - РИА Новости, 31.03.2023

Итальянские страсти в Большом: премьера "Трубадура"

В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:05

2023-03-31T18:05

2023-03-31T18:05

арагон

испания

хибла герзмава

игорь головатенко

джузеппе верди

большой театр

культура

театр

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Большом театре состоялась премьера: "Трубадур" вернулся на Историческую сцену впервые за 30 лет. В опере Джузеппе Верди по либретто Сальваторе Каммарано партии исполняют Игорь Головатенко, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева."Трубадур" по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса входит в классическую тройку репертуарных "блокбастеров", вместе с "Риголетто" и "Травиатой".Действие происходит в Бискайе и Арагоне начала XV века. Трагическая история рассказывает о любви Трубадура Марико (Олег Долгов, Иван Гынгазов) и герцогини Леоноры (Хибла Герзмава), а также Графе ди Луна (Игорь Головатенко), влюбленного в аристократку. Никто, кроме цыганки Азучены (Агунда Кулаева) не знает о родстве двух соперников за благосклонность Леоноры.В ГАБТе представили концертное исполнение оперы – все внимание на вокальных партиях, лаконичных костюмах и артистах на авансцене. За монументальность оперы отвечает больше 100 артистов хора, строго оформленные декорации, уходящие ввысь.Хибла Герзмава перевоплотилась в герцогиню Леонору. По ее словам, эта лирическая и драматическая партия сложна для исполнения.В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Испании ХV века. Тревожное настроение артисты создают с первых нот. Особенно это получается у Головатенко. Хотя сам артист признается, что эта постановка - своеобразный вызов для него.Премьерный блок постановок намечен на 31 марта, 2 апреля.

https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html

арагон

испания

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

арагон, испания, хибла герзмава, игорь головатенко, джузеппе верди, большой театр, театр, знаменитости, новости культуры