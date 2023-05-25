https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html

Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут

Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут - РИА Новости, 25.05.2023

Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут

Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:38

2023-05-25T14:38

2023-05-25T14:57

россия

китай

политика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587315426_0:138:3011:1832_1920x0_80_0_0_2d11fc137b34b396abaeb561a3bee3d4.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином."Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ в четверг.Он добавил, что важно вывести взаимодействие стран на новый уровень. "Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873817251.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, политика, михаил мишустин