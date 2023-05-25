https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут - РИА Новости, 25.05.2023
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут
Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:38
2023-05-25T14:38
2023-05-25T14:57
россия
китай
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином."Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ в четверг.Он добавил, что важно вывести взаимодействие стран на новый уровень. "Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873817251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, политика, михаил мишустин
Россия, Китай, Политика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут
Мишустин: отношения России и Китая только крепнут, несмотря на все действия оппонентов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.
В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
и лидером Китая Си Цзиньпином
.
"Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ в четверг.
Он добавил, что важно вывести взаимодействие стран на новый уровень. "Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.
Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным