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Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут - РИА Новости, 25.05.2023
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14:38 25.05.2023 (обновлено: 14:57 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут - РИА Новости, 25.05.2023
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут
Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:38
2023-05-25T14:57
россия
китай
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином."Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ в четверг.Он добавил, что важно вывести взаимодействие стран на новый уровень. "Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873817251.html
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россия, китай, политика, михаил мишустин
Россия, Китай, Политика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что отношения России и Китая только крепнут

Мишустин: отношения России и Китая только крепнут, несмотря на все действия оппонентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая крепнут, несмотря на все санкции и действия оппонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который вернулся из поездки в КНР.
В ходе визита он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и лидером Китая Си Цзиньпином.
"Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ в четверг.
Он добавил, что важно вывести взаимодействие стран на новый уровень. "Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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РоссияКитайПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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