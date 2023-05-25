https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html

На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами

На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами - РИА Новости, 25.05.2023

На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами

Актуальные карты с новыми регионами будут использоваться на едином государственном экзамене по географии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:25

2023-05-25T17:25

2023-05-25T18:13

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

дети

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экзамены

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социальный навигатор

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Актуальные карты с новыми регионами будут использоваться на едином государственном экзамене по географии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что на ЕГЭ по этому предмету карты России будут без этих территорий. Такие материалы обнародовали на сайте контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена."При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.В ведомстве пояснили, что старые версии карт опубликовали в демоверсии экзамена. Там подчеркнули, что КИМ по всем предметам разработали и разместили на сайте Федерального института педагогических измерений в августе прошлого года, до проведения референдума и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Голосование о вхождении этих регионов в состав России состоялось в сентябре 2022 года. Решение поддержали подавляющее большинство участников. В ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал договоры с главами этих регионов о принятии в состав России.

https://ria.ru/20230525/karty-1874082734.html

https://ria.ru/20220916/ussuriysk-1817223662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, дети, школа, экзамены, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование