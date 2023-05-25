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На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами - РИА Новости, 25.05.2023
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17:25 25.05.2023 (обновлено: 18:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами
На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами - РИА Новости, 25.05.2023
На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами
Актуальные карты с новыми регионами будут использоваться на едином государственном экзамене по географии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:25
2023-05-25T18:13
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
дети
школа
экзамены
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Актуальные карты с новыми регионами будут использоваться на едином государственном экзамене по географии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что на ЕГЭ по этому предмету карты России будут без этих территорий. Такие материалы обнародовали на сайте контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена."При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.В ведомстве пояснили, что старые версии карт опубликовали в демоверсии экзамена. Там подчеркнули, что КИМ по всем предметам разработали и разместили на сайте Федерального института педагогических измерений в августе прошлого года, до проведения референдума и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Голосование о вхождении этих регионов в состав России состоялось в сентябре 2022 года. Решение поддержали подавляющее большинство участников. В ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал договоры с главами этих регионов о принятии в состав России.
https://ria.ru/20230525/karty-1874082734.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, дети, школа, экзамены, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Дети, Школа, Экзамены, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами

Рособрнадзор: на ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты с новыми регионами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Актуальные карты с новыми регионами будут использоваться на едином государственном экзамене по географии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что на ЕГЭ по этому предмету карты России будут без этих территорий. Такие материалы обнародовали на сайте контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена.
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"При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации", — говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что старые версии карт опубликовали в демоверсии экзамена. Там подчеркнули, что КИМ по всем предметам разработали и разместили на сайте Федерального института педагогических измерений в августе прошлого года, до проведения референдума и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Голосование о вхождении этих регионов в состав России состоялось в сентябре 2022 года. Решение поддержали подавляющее большинство участников. В ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал договоры с главами этих регионов о принятии в состав России.
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