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Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху - РИА Новости, 26.05.2023
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22:54 25.05.2023 (обновлено: 00:55 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223383.html
Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху
Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху - РИА Новости, 26.05.2023
Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху
Ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на некоторые нерешенные вопросы, близится к урегулированию, заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T22:54
2023-05-26T00:55
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на некоторые нерешенные вопросы, близится к урегулированию, заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.&quot;Есть до сих пор не урегулированные вопросы, но, на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер&quot;, — сказал он.Путин подчеркнул, что прошедшие переговоры станут хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Карабахе. По его словам, именно в таком трехстороннем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года: тогда стороны прекратили боевые действия, а затем и начали работу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, а также по делимитации границы.Президент России также отметил, что Алиев и Пашинян считают преодолимыми все вопросы в этой ситуации. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, обстановка развивается в направлении урегулирования.На прошлой неделе Пашинян сообщил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.Карабахский конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.В сентябре 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html
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азербайджан
нагорный карабах
армения
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владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, армения, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Армения, В мире
Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху

Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном близится к урегулированию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах
Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту, Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на некоторые нерешенные вопросы, близится к урегулированию, заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«

"Есть до сих пор не урегулированные вопросы, но, на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер", — сказал он.

Путин подчеркнул, что прошедшие переговоры станут хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Карабахе. По его словам, именно в таком трехстороннем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года: тогда стороны прекратили боевые действия, а затем и начали работу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, а также по делимитации границы.
Президент России также отметил, что Алиев и Пашинян считают преодолимыми все вопросы в этой ситуации. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, обстановка развивается в направлении урегулирования.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян
Вчера, 20:56
На прошлой неделе Пашинян сообщил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.
В сентябре 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.
Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану
Вчера, 16:47
 
Владимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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