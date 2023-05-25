https://ria.ru/20230525/karabakh-1874223383.html

Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху

Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху - РИА Новости, 26.05.2023

Путин заявил о техническом характере неурегулированных вопросов по Карабаху

Ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на некоторые нерешенные вопросы, близится к урегулированию, заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-25T22:54

2023-05-25T22:54

2023-05-26T00:55

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397952_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_eea8d059bda6eab90971d6ac238c67e2.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на некоторые нерешенные вопросы, близится к урегулированию, заявил Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Есть до сих пор не урегулированные вопросы, но, на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер", — сказал он.Путин подчеркнул, что прошедшие переговоры станут хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Карабахе. По его словам, именно в таком трехстороннем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года: тогда стороны прекратили боевые действия, а затем и начали работу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, а также по делимитации границы.Президент России также отметил, что Алиев и Пашинян считают преодолимыми все вопросы в этой ситуации. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, обстановка развивается в направлении урегулирования.На прошлой неделе Пашинян сообщил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.Карабахский конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.В сентябре 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html

https://ria.ru/20230525/azerbaydzhan-1874140581.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, армения, в мире