https://ria.ru/20230525/karabakh-1874215026.html
Путин подтвердил приверженность трехсторонним договоренностям по Карабаху
Путин подтвердил приверженность трехсторонним договоренностям по Карабаху - РИА Новости, 25.05.2023
Путин подтвердил приверженность трехсторонним договоренностям по Карабаху
Россия остается привержена позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:29
2023-05-25T21:29
2023-05-25T22:24
россия
владимир путин
в мире
нагорный карабах
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азербайджан
никол пашинян
арарат мирзоян
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия остается привержена позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле."Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли свою позицию на этот счет, никогда. И знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции — все должно быть в соответствии с духом и буквой того нашего трехстороннего заявления, и наша позиция здесь не меняется", — сказал он.Президент также подчеркнул, что на трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном речь зайдет о разблокировании транспортного сообщения на Южном Кавказе. По его словам, решение этого вопроса пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону. Путин отметил, что в урегулировании ситуации в Карабахе заинтересованы многие государства и это поспособствует нормализации по всем векторам, в том числе политическому.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту документа. На прошлой неделе Пашинян сообщил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.Карабахский конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.В сентябре 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
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россия, владимир путин, в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, арарат мирзоян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Владимир Путин, В мире, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Путин подтвердил приверженность трехсторонним договоренностям по Карабаху
Путин подтвердил приверженность России трехсторонним договоренностям по Карабаху
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия остается привержена позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.
«
"Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли свою позицию на этот счет, никогда. И знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции — все должно быть в соответствии с духом и буквой того нашего трехстороннего заявления, и наша позиция здесь не меняется", — сказал он.
Президент также подчеркнул, что на трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном речь зайдет о разблокировании транспортного сообщения на Южном Кавказе. По его словам, решение этого вопроса пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону. Путин отметил, что в урегулировании ситуации в Карабахе заинтересованы многие государства и это поспособствует нормализации по всем векторам, в том числе политическому.
Ереван
и Баку в минувшем году при посредничестве России, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту документа.
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
На прошлой неделе Пашинян сообщил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.
В сентябре 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.
Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку
перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах