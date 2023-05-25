https://ria.ru/20230525/gaz-1874045152.html
В МИД рассказали о проработке проекта "тройственного" газового союза
В МИД рассказали о проработке проекта "тройственного" газового союза - РИА Новости, 25.05.2023
В МИД рассказали о проработке проекта "тройственного" газового союза
Параметры проекта "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:43
2023-05-25T11:43
2023-05-25T14:20
экономика
россия
узбекистан
казахстан
михаил галузин
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Параметры проекта "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", - сказал дипломат. "Уверен, что стабильные и долговременные поставки "голубого топлива" будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", - подчеркнул Галузин. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, узбекистан, казахстан, михаил галузин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, касым-жомарт токаев
Экономика, Россия, Узбекистан, Казахстан, Михаил Галузин, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
В МИД рассказали о проработке проекта "тройственного" газового союза
В МИД рассказали о проработке проекта газового союза России, Казахстана и Узбекистана