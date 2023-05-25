https://ria.ru/20230525/galuzin-1874040678.html

Михаил Галузин: "газовый союз" РФ, Казахстана, Узбекистана прорабатывается

Михаил Галузин: "газовый союз" РФ, Казахстана, Узбекистана прорабатывается - РИА Новости, 25.05.2023

Михаил Галузин: "газовый союз" РФ, Казахстана, Узбекистана прорабатывается

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал в интервью РИА Новости о том, нарушает ли размещение Москвой тактического ядерного оружия в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:00

2023-05-25T14:00

2023-05-25T14:00

интервью

россия

михаил галузин

белоруссия

казахстан

узбекистан

армения

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал в интервью РИА Новости о том, нарушает ли размещение Москвой тактического ядерного оружия в Белоруссии международные обязательства, намерена ли Россия передать такое оружие Белоруссии, будет ли построена военная база в Приднестровье, и каким видит Москва мирный договор Армении и Азербайджана.– Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что разместят тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. Как это соотносится с положениями Концепции безопасности Союзного государства? Кроме того, ряд западных экспертов высказали предположение о том, что размещение на территории Белоруссии ТЯО угрожает Будапештскому меморандуму. Как российская сторона оценивает подобную точку зрения?– Меры по обеспечению безопасности Союзного государства, принимаемые Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности. Как известно, страны альянса, открыто стремящиеся нанести России "стратегическое поражение", "официально" объявили себя "ядерным альянсом" и продолжают активно развивать практику "совместных ядерных миссий". Эта практика опирается на ядерное оружие США, развернутое на передовых базах в Европе и Турции, откуда оно может оперативно поражать стратегические цели на территории России и Белоруссии. При этом натовцы все активнее выступают по ядерным делам единым антироссийским фронтом, а отдельные страны блока настойчиво поднимают вопрос о продвижении ядерной инфраструктуры еще ближе к рубежам Союзного государства.В отличие от США, Россия и Белоруссия, реагируя на обострение угроз своей безопасности, взаимодействуют в ядерной сфере на своей собственной территории – строго в рамках Союзного государства. В соответствии с подходами, изложенными в установочных документах нашего интеграционного объединения, включая Военную доктрину Союзного государства, его территория образует единое оборонное пространство.Упомянутая в вашем вопросе Концепция безопасности в настоящий момент находится в процессе разработки. Ее положения, разумеется, будут хорошо стыковаться с прилагаемыми Москвой и Минском усилиями по укреплению общей обороноспособности.Осуществляемые меры полностью соответствуют и нашим международно-правовым обязательствам. Прежде всего, это относится к Договору о нераспространении ядерного оружия. Однако и в части соблюдения Будапештского меморандума никаких противоречий нет. В соответствии с этим документом Белоруссия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Таковым она и остается. Передача контроля над ядерными вооружениями от российской стороны к белорусской не происходит.– Тактическое ядерное оружие размещается в Белоруссии на постоянной основе, или Москва может его вывести, когда сочтет нужным?– Во-первых, хотел бы акцентировать, что в части, не противоречащей имеющимся международным обязательствам, Россия и Белоруссия в принципе действовали, действуют и будут действовать при обеспечении своей безопасности так, как сами сочтут нужным. В отличие от той же НАТО, где абсолютно все решения подчинены все более неприкрытому диктату США, мы сами для себя решаем что, как и когда предпринимать.Во-вторых, важно понимать следующее. В сложившихся обстоятельствах даже сама постановка вопроса в предлагаемой вами плоскости гипотетически возможна только в случае отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Прежде всего, должен быть обеспечен полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.– Руководитель Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне". Согласна ли Россия с такой формулировкой политика? Намерена ли Москва в случае обострения ситуации в регионе поднять вопрос об увеличении численности российской группировки? Нет ли у российской стороны планов по строительству военной базы в Приднестровье?– Конечно, высказывание лидера Приднестровья имеет образный характер. Вместе с тем, его оценка отражает обеспокоенность сложной ситуацией в области безопасности, складывающейся вокруг региона. Она действительно вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением. Достаточно сопоставить известные факты концентрации украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовки терактов против его руководства и официальных лиц ОБСЕ, начала реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии. Причем все это происходит на фоне стагнации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем.Словом, ситуация в приднестровском урегулировании сложная. Уверен, что общим целям всех заинтересованных сторон отвечает поддержание стабильности на Днестре, чему Россия готова и далее содействовать в качестве гаранта и посредника. Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе.– Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. На какой стадии находится этот проект?– Тесное трехстороннее сотрудничество России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере стало бы взаимовыгодным и логичным. Наши партнеры нуждаются в дополнительных объемах газа, а Россия располагает ресурсами для помощи соседям. В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений. Уверен, что стабильные и долговременные поставки "голубого топлива" будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере.– Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в Молдавию гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Как Москва расценивает возможность отправки такой миссии в страну? Окажет ли ее размещение какой-то эффект?– Так называемая партнерская миссия ЕС, начавшая работу 22 мая этого года, не единственное есовское присутствие в стране. Там уже давно и активно работает представительство ЕС, с 2005 года функционирует миссия по содействию правительству Молдавии и Украины в обустройстве и охране границ. Упомянутое вами присутствие Евросоюза заявлено как "гражданское и партнерское", хотя будет разворачиваться по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Подобная вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там на самом деле будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией. Показательно даже то, что главой миссии назначен гражданин Румынии Космин Динеску.Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами. В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения. Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается. Под лозунгом борьбы с "гибридными угрозами, иностранным информационным вмешательством" в Молдавии будет насаждаться неприкрытая цензура, внедряться западные "ценности", искореняться все русское. Хорошо помним, к чему привела подобная политика на Украине.С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране.– Спикер Парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что рассчитывает на помощь европейских властей в вопросе приобретения систем ПВО. Как в России воспримут поставку таких систем Кишиневу со стороны Запада?– Наращивание сотрудничества Кишинева с НАТО и ЕС в военно-политической сфере, конечно, не может не вызывать у нас обеспокоенности. Мы неоднократно обращали внимание Кишинева на то, что накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах США и его евроатлантических сателлитов, и, как показывает история, это очень дорого во всех отношениях обходится получателям такого "содействия". К сожалению, молдавские власти не хотят понимать, что подобная "помощь" не укрепляет, а, напротив, подрывает безопасность Молдавии. В полной мере это касается и запрошенных ими систем ПВО.Очевидно, что население Молдавии, традиционно заинтересованное в поддержании добрых отношений с нашей страной, не верит страшилкам властей о российской угрозе и не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики. Поэтому в очередной раз призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам и чаяниям своих граждан.– Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир возможен, если Армения будет признана в границах Армянской ССР. Какова в этой связи позиция России? Не повлияют ли подобные высказывания на подготовку мирного договора между Ереваном и Баку? Когда можно ожидать подписания документа между сторонами?– Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.Эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года. Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют "дорожную карту" примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества. В том, что касается мирного договора, помогаем сторонам находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы.С учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению. Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам, и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения.

https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874011317.html

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https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html

https://ria.ru/20230521/moldavia-1873251141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, михаил галузин, белоруссия, казахстан, узбекистан, армения