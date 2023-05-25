Рейтинг@Mail.ru
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/evrazes-1874027594.html
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС
Впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета будет принимать участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:54
2023-05-25T10:54
узбекистан
таджикистан
азербайджан
эмомали рахмон
шавкат мирзиеев
ильхам алиев
евразийский экономический союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873776858_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_635db954b6d6cfca8e1cebaad948ed2c.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета будет принимать участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году. "День евразийского экономического сотрудничества... Важно, что сегодня будет в качестве гостя впервые принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. И, кроме того, по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230525/sg-1874021680.html
узбекистан
таджикистан
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873776858_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b3955538e3b0fe9539f4091d60f4c559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, таджикистан, азербайджан, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, ильхам алиев, евразийский экономический союз, в мире
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Евразийский экономический союз, В мире
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС

Песков: президенты Узбекистана и Таджикистана пообщаются по видеосвязи с лидерами ЕврАзЭС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник Евразийского экономического форума в Москве
Участник Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Участник Евразийского экономического форума в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета будет принимать участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
"День евразийского экономического сотрудничества... Важно, что сегодня будет в качестве гостя впервые принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. И, кроме того, по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Песков назвал Союзное государство более продвинутым, чем ЕврАзЭС
Вчера, 10:37
 
УзбекистанТаджикистанАзербайджанЭмомали РахмонШавкат МирзиеевИльхам АлиевЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала