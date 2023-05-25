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Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС
Впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета будет принимать участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:54
2023-05-25T10:54
2023-05-25T10:54
узбекистан
таджикистан
азербайджан
эмомали рахмон
шавкат мирзиеев
ильхам алиев
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Впервые в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета будет принимать участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в четверг возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета, вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС, прибывшими в Москву, он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году. "День евразийского экономического сотрудничества... Важно, что сегодня будет в качестве гостя впервые принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. И, кроме того, по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, таджикистан, азербайджан, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, ильхам алиев, евразийский экономический союз, в мире
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Евразийский экономический союз, В мире
Главы Узбекистана и Таджикистана пообщаются с лидерами ЕврАзЭС
Песков: президенты Узбекистана и Таджикистана пообщаются по видеосвязи с лидерами ЕврАзЭС