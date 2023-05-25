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МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения - РИА Новости, 25.05.2023
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11:44 25.05.2023 (обновлено: 14:20 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения - РИА Новости, 25.05.2023
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения
Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:44
2023-05-25T14:20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
азербайджан
михаил галузин
россия
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что "с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению". "Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения", - добавил замглавы МИД России. Он напомнил, что "Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией". "В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе", - добавил замглавы МИД России. Галузин уверен, что "эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года". "Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют "дорожную карту" примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества", - отметил он. Возвращаясь к теме мирного договора, он отметил , что российская сторона помогает "сторонам находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в четверг президент России Владимир Путин проведет две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
https://ria.ru/20230524/pashinyan-1873965350.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, михаил галузин, россия, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Азербайджан, Михаил Галузин, Россия, Политика
МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения

Замглавы МИД Галузин: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отвечая на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что "с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению".
"Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения", - добавил замглавы МИД России.
Он напомнил, что "Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией". "В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе", - добавил замглавы МИД России.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Вчера, 08:00
Галузин уверен, что "эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года".
"Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют "дорожную карту" примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества", - отметил он. Возвращаясь к теме мирного договора, он отметил , что российская сторона помогает "сторонам находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы".
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в четверг президент России Владимир Путин проведет две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча.
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Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью >>
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
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Вчера, 10:37
 
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