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Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Ленинградская область
 
16:59 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zavod-1873905860.html
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 24.05.2023
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
Во Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:59
2023-05-24T16:59
ленинградская область
ленинградская область
волосовский район
александр дрозденко
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Во Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение с компанией "Новотранс" по строительству нового промышленного предприятия. Спустя три года в Волосовском районе Ленобласти состоялся торжественный запуск Балтийского вагоноремонтного завода (БВРЗ). Он будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России."Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения, за которыми стоят реальные инвестиции, обеспечивающие стабильное развитие территорий, устойчивость экономики", - сказал во время торжественного запуска производства губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и отметил, что регион активно готовится и к предстоящему экономическому форуму. В планах – подписание более 20 соглашений на сумму не менее 100 миллиардов рублей."Новое производство обеспечит квалифицированные рабочие места, приток налогов — более одного миллиарда в год, а значит ― будет развиваться и социальная сфера, и улучшаться качество жизни не только в Волосовском районе, но и в Ленинградской области в целом. Компания "Новотранс" создала полный цикл оборота вагонов — от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика, и наши вагоны отправляются на дальние расстояния", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html
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ленинградская область, волосовский район, александр дрозденко, петербургский международный экономический форум (фонд)
Ленинградская область , Ленинградская область, Волосовский район, Александр Дрозденко, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНовый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Во Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение с компанией "Новотранс" по строительству нового промышленного предприятия. Спустя три года в Волосовском районе Ленобласти состоялся торжественный запуск Балтийского вагоноремонтного завода (БВРЗ). Он будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России.
"Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения, за которыми стоят реальные инвестиции, обеспечивающие стабильное развитие территорий, устойчивость экономики", - сказал во время торжественного запуска производства губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и отметил, что регион активно готовится и к предстоящему экономическому форуму. В планах – подписание более 20 соглашений на сумму не менее 100 миллиардов рублей.
"Новое производство обеспечит квалифицированные рабочие места, приток налогов — более одного миллиарда в год, а значит ― будет развиваться и социальная сфера, и улучшаться качество жизни не только в Волосовском районе, но и в Ленинградской области в целом. Компания "Новотранс" создала полный цикл оборота вагонов — от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика, и наши вагоны отправляются на дальние расстояния", - подчеркнул губернатор.
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Ленинградская областьЛенинградская областьВолосовский районАлександр ДрозденкоПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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