https://ria.ru/20230524/zavod-1873905860.html

Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области

Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области - РИА Новости, 24.05.2023

Новый вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области

Во Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:59

2023-05-24T16:59

2023-05-24T16:59

ленинградская область

ленинградская область

волосовский район

александр дрозденко

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873904769_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5cf1475efc4ef632c44da4df463196e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Во Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение с компанией "Новотранс" по строительству нового промышленного предприятия. Спустя три года в Волосовском районе Ленобласти состоялся торжественный запуск Балтийского вагоноремонтного завода (БВРЗ). Он будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России."Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения, за которыми стоят реальные инвестиции, обеспечивающие стабильное развитие территорий, устойчивость экономики", - сказал во время торжественного запуска производства губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и отметил, что регион активно готовится и к предстоящему экономическому форуму. В планах – подписание более 20 соглашений на сумму не менее 100 миллиардов рублей."Новое производство обеспечит квалифицированные рабочие места, приток налогов — более одного миллиарда в год, а значит ― будет развиваться и социальная сфера, и улучшаться качество жизни не только в Волосовском районе, но и в Ленинградской области в целом. Компания "Новотранс" создала полный цикл оборота вагонов — от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика, и наши вагоны отправляются на дальние расстояния", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html

ленинградская область

волосовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, волосовский район, александр дрозденко, петербургский международный экономический форум (фонд)