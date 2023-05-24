https://ria.ru/20230524/voennosluzhaschie-1873853776.html

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой - РИА Новости, 24.05.2023

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

Для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различные БПЛА... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:39

2023-05-24T13:39

2023-05-24T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

т-90м

бмп-2м

бмп-3

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различные БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. "С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов, в том числе около пяти тысяч – к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - рассказал министр. По его словам, учебные центры МО РФ не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. При этом, по словам министра, хотя в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это "никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса". Он также напомнил, что программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. "Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230524/belgorod-1873852140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, т-90м, бмп-2м, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф