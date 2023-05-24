https://ria.ru/20230524/revva-1873900196.html
Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала
Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала - РИА Новости, 24.05.2023
Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала
В этот вторник Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала. Он посетил XII Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:13
2023-05-24T18:13
2023-05-24T18:13
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краснодар
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. В этот вторник Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала. Он посетил XII Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV.Шоумен вышел на красную дорожку в сопровождении супруги Анжелики. Затем он презентовал на сцене новую танцевальную песню, в которой прозвучали фразы "Нервы не справляются, деньги кончаются" и "Вновь Пирожков дарит всем свою любовь". Поклонники певца позже написали на его странице в соцсети, что выступление получилось хорошим. "С премьерой и выходом трека", – поздравили Ревву пользователи.Однако пока непонятно, поможет ли это шоумену восстановить репутацию. После начала спецоперации Александр Ревва выступил против нее и, как писали СМИ, перебрался с семьей за границу. Несмотря на это, он продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись в назначенные даты. В феврале отменились шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва не прокомментировал произошедшее. В апреле Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Его появление спровоцировало возмущение в Сети. Зрители назвали артиста "неблагодарным" и призвали его вернуться за границу.
https://ria.ru/20230215/revva-1852110443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, россия, москва, знаменитости, краснодар, ростов-на-дону
Шоубиз, Александр Ревва, Россия, Москва, Знаменитости, Краснодар, Ростов-на-Дону
Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала
Оскандалившийся Ревва вместе с женой посетил музыкальную премию телеканала RU.TV
МОСКВА, 24 май – РИА Новости. В этот вторник Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала. Он посетил XII Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV.
Шоумен вышел на красную дорожку в сопровождении супруги Анжелики. Затем он презентовал на сцене новую танцевальную песню, в которой прозвучали фразы "Нервы не справляются, деньги кончаются" и "Вновь Пирожков дарит всем свою любовь".
Поклонники певца позже написали на его странице в соцсети, что выступление получилось хорошим. "С премьерой и выходом трека", – поздравили Ревву пользователи.
Однако пока непонятно, поможет ли это шоумену восстановить репутацию.
После начала спецоперации Александр Ревва выступил против нее и, как писали СМИ, перебрался с семьей за границу. Несмотря на это, он продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись в назначенные даты.
В феврале отменились
шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва не прокомментировал произошедшее.
В апреле Ревва выступил
на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Его появление спровоцировало возмущение в Сети. Зрители назвали артиста "неблагодарным" и призвали его вернуться за границу.
Ревва публично отрекся от родного отца