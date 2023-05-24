https://ria.ru/20230524/revva-1873900196.html

Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала

Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала - РИА Новости, 24.05.2023

Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала

В этот вторник Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала. Он посетил XII Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:13

2023-05-24T18:13

2023-05-24T18:13

шоубиз

александр ревва

россия

москва

знаменитости

краснодар

ростов-на-дону

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. В этот вторник Александр Ревва впервые появился на большой сцене после громкого скандала. Он посетил XII Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV.Шоумен вышел на красную дорожку в сопровождении супруги Анжелики. Затем он презентовал на сцене новую танцевальную песню, в которой прозвучали фразы "Нервы не справляются, деньги кончаются" и "Вновь Пирожков дарит всем свою любовь". Поклонники певца позже написали на его странице в соцсети, что выступление получилось хорошим. "С премьерой и выходом трека", – поздравили Ревву пользователи.Однако пока непонятно, поможет ли это шоумену восстановить репутацию. После начала спецоперации Александр Ревва выступил против нее и, как писали СМИ, перебрался с семьей за границу. Несмотря на это, он продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись в назначенные даты. В феврале отменились шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва не прокомментировал произошедшее. В апреле Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Его появление спровоцировало возмущение в Сети. Зрители назвали артиста "неблагодарным" и призвали его вернуться за границу.

https://ria.ru/20230215/revva-1852110443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр ревва, россия, москва, знаменитости, краснодар, ростов-на-дону