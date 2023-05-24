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День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2023

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T01:04

2023-05-24T01:04

2023-05-24T01:04

справки

россия

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Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности.Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) – братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника.Мефодий сначала посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг на Олимпе (Малая Азия).Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были видные представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию.В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия.Именно с этим событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, которые читают на богослужении).По мнению исследователей, еще до приезда Кирилла и Мефодия в Моравию была переведена Псалтырь. В Великой Моравии братья перевели на славянский язык текст литургии, что позволило совершать богослужение на славянском языке. Тогда же Кириллом были созданы "Проглас" – первый крупный оригинальный поэтический текст на славянском языке и "Написание о правой вере" – первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики, положившей начало созданию славянской религиозно-философской терминологии.Братья создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитаются православными народами России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской Православной Церкви их память чествуется с XI века, а древнейшие службы святым относятся к XIII веку.Книжный славянский язык получил распространение в качестве общего для многих славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные (чехи, словаки), восточные (украинцы, белорусы, русские). В мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице.Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры.В настоящее время 24 мая в Болгарии отмечается День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии – День всеславянских просветителей и учителей.В России празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями далеко в прошлое и отмечалось, в основном, церковью. Около XVI века праздник стал предаваться забвению, интерес к нему начал возвращаться лишь в XIX столетии. Первым шагом послужил императорский указ 1835 года, вводивший преподавание славянских языков в университетах Москвы, Петербурга, Харькова и Казани.Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской азбуки. В том же году было решено отмечать День памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).В СССР идея его возрождения возникла лишь в 1985 году, когда славянские народы отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского.С 1986 года в Советском Союзе начали проводиться региональные торжества, первым стал "Праздник письменности" в Мурманске. Затем он прошел в Вологде, Великом Новгороде, Киеве и Минске.30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением объявил 24 мая Праздником славянской письменности и культуры, придав ему государственный статус.24 мая 1992 года знаковым событием стало открытие памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.Кроме того, ежегодно в качестве главного средоточия торжеств выбирались региональные и культурно-исторические центры: Смоленск (1991), Москва (1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), Орел (1997), Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону (2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009).В 2009 году было принято решение о проведении с 2010 года Дней славянской письменности и культуры в Москве.По сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя на Красной площади столицы проходит праздничный концерт. Он начинается одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывается приветствием патриарха Кирилла.В 2023 году также праздничный гала-концерт пройдет на Красной площади 24 мая. Ведущие отечественные артисты исполнят классические произведения, романсы и арии из опер в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер – народный артист России Валерий Гергиев. В программе примет участие сводный хор, а также солисты Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и др.Ежегодно в рамках праздника проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учрежденная в 2009 году. Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской православной церкви и других поместных церквей. Oна призвана содействовать развитию взаимодействия церкви и литературного сообщества и вручается в номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы". За это время ее лауреатами стали писатель Владимир Крупин, поэтесса Олеся Николаева, писатель-фронтовик Юрий Бондарев, поэт и искусствовед Юрий Кублановский, прозаик Алексей Варламов, иерей Николай Блохин, литературный критик Валентин Курбатов и др. В 2021 году премии были удостоены народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, драматург Владимир Малягин, прозаик Андрей Убогий. В 2022 году премии удостоены церковный историк архимандрит Дамаскин (Орловский), поэт Николай Зиновьев, писатель, публицист Михаил Чванов. Номинанты 2023 года – протоиерей Владимир Вигилянский, белорусский писатель Вячеслав Бондаренко, писатель Алексей Солоницын, писатель, светский и церковный историк-медиевист Александр Дворкин и др. Также в День славянской письменности и культуры во всех храмах России проходят Божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям, просветительские конференции, выставки и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия