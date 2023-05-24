https://ria.ru/20230524/pashinyan-1873965350.html

Источник в Ереване: Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Источник в Ереване: Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой - РИА Новости, 24.05.2023

Источник в Ереване: Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с высказыванием об официальном представителе МИД России Марии Захаровой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:36

2023-05-24T21:36

2023-05-24T22:58

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ереван

россия

никол пашинян

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

баку

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с высказыванием об официальном представителе МИД России Марии Захаровой, заявил РИА Новости дипломатический источник в Ереване."МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили", — сказал собеседник агентства.В среду Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Российский дипломат отметила, что для России, как посредника в урегулировании между Ереваном и Баку, важно понимать позицию Армении.Пашинян, в свою очередь, заявил, что российский МИД не может комментировать его слова, а лишь должен принимать их к сведению.В понедельник армянский премьер сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают и территорию Карабаха. Он добавил, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт.В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместились российские миротворцы.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.

https://ria.ru/20230522/pashinyan-1873405801.html

https://ria.ru/20230519/diplomatiya-1872897707.html

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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), баку