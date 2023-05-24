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ФНС планирует изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом - РИА Новости, 24.05.2023
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12:51 24.05.2023 (обновлено: 16:14 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/nalogi-1873841867.html
ФНС планирует изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом
ФНС планирует изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом - РИА Новости, 24.05.2023
ФНС планирует изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом
Власти РФ планируют изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются своим бизнесом через специализированные платформы, с... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:51
2023-05-24T16:14
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти РФ планируют изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов, а также изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.Сейчас для предпринимателей действует универсальное правило: они обязаны исчислять свои налоги сами, как самостоятельно занимающиеся бизнесом. "Опять же, насколько я знаю, идет законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определенные платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию", – сообщил Егоров, отвечая на вопрос сенатора об администрировании налогов на доходы уехавших за рубеж россиян.Также он напомнил о готовящемся в правительстве законопроекте, который возлагает на компании агентские функции по уплате подоходного налога за работающих из-за рубежа сотрудников. "Насколько я знаю, у нас в правительстве сейчас находится законопроект, который говорит о том, что в этой ситуации нужно создать агентскую функцию для российских компаний, для того чтобы они удерживали этот налог, если человек является резидентом", – сказал глава ФНС.Сейчас налогоплательщик, который провел за рубежом 183 дня, теряет налоговое резидентство РФ и должен исчислять налоги самостоятельно. При этом необходимость платить налоги в России для уехавшего зависит от того, считаются ли его доходы полученными от источника в РФ или от источника за пределами страны.По действующим нормам, доходы, которые россияне получают, находясь за рубежом, относятся к так называемым "доходам у источника за пределами РФ", даже если эти доходы им выплачивает российская организация. "При том, что там есть два вида получения доходов: первый – от головной организации, второй – если филиал российской организации находится за пределами РФ", - уточнил Егоров."Если он не является резидентом, то, как по нашему законодательству, так и по соглашениям об избежании двойного налогообложения, это считается доходами, полученными за пределами РФ, то есть принадлежащими другой юрисдикции", – констатировал глава ФНС."И третье, с точки зрения администрирования – это прежде всего обмен данными, это анализ финансовых транзакций, который нам позволяет видеть, какие доходы, какие активы на счетах находятся у наших граждан на счетах, и, кстати, не только граждан, но и юридических лиц", – добавил он.Правительство в конце апреля вносило в Госдуму законопроект, согласно которому россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, пришлось бы платить налог с таких доходов по ставке 30%. Однако чуть позже законопроект был отозван для доработки.А в четверг Минфин РФ сообщил, что подготовил к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому ставка подоходного налога для сотрудников, работающих удаленно по трудовым договорам или ГПХ, будет единой - 13-15% независимо от того, являются ли они налоговыми резидентами России.
https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Совет Федерации РФ
ФНС планирует изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом

Глава ФНС Егоров рассказал о планах изменить систему налогообложения работающих за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти РФ планируют изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов, а также изменить систему удержания налогов с работающих за рубежом, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Сейчас для предпринимателей действует универсальное правило: они обязаны исчислять свои налоги сами, как самостоятельно занимающиеся бизнесом. "Опять же, насколько я знаю, идет законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определенные платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию", – сообщил Егоров, отвечая на вопрос сенатора об администрировании налогов на доходы уехавших за рубеж россиян.
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Также он напомнил о готовящемся в правительстве законопроекте, который возлагает на компании агентские функции по уплате подоходного налога за работающих из-за рубежа сотрудников. "Насколько я знаю, у нас в правительстве сейчас находится законопроект, который говорит о том, что в этой ситуации нужно создать агентскую функцию для российских компаний, для того чтобы они удерживали этот налог, если человек является резидентом", – сказал глава ФНС.
Сейчас налогоплательщик, который провел за рубежом 183 дня, теряет налоговое резидентство РФ и должен исчислять налоги самостоятельно. При этом необходимость платить налоги в России для уехавшего зависит от того, считаются ли его доходы полученными от источника в РФ или от источника за пределами страны.
По действующим нормам, доходы, которые россияне получают, находясь за рубежом, относятся к так называемым "доходам у источника за пределами РФ", даже если эти доходы им выплачивает российская организация. "При том, что там есть два вида получения доходов: первый – от головной организации, второй – если филиал российской организации находится за пределами РФ", - уточнил Егоров.
«
"Если он не является резидентом, то, как по нашему законодательству, так и по соглашениям об избежании двойного налогообложения, это считается доходами, полученными за пределами РФ, то есть принадлежащими другой юрисдикции", – констатировал глава ФНС.
"И третье, с точки зрения администрирования – это прежде всего обмен данными, это анализ финансовых транзакций, который нам позволяет видеть, какие доходы, какие активы на счетах находятся у наших граждан на счетах, и, кстати, не только граждан, но и юридических лиц", – добавил он.
Правительство в конце апреля вносило в Госдуму законопроект, согласно которому россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, пришлось бы платить налог с таких доходов по ставке 30%. Однако чуть позже законопроект был отозван для доработки.
А в четверг Минфин РФ сообщил, что подготовил к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому ставка подоходного налога для сотрудников, работающих удаленно по трудовым договорам или ГПХ, будет единой - 13-15% независимо от того, являются ли они налоговыми резидентами России.
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