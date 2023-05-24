https://ria.ru/20230524/mir-1873907925.html

Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 24.05.2023

Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго Евразийского экономического форума. Ключевые заявления главы государства — в материале... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:08

2023-05-24T17:08

2023-05-24T19:06

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго Евразийского экономического форума. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Сторонники однополярности стреляют себе в ногу"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", — отметил он.Те же, кто выступает за однополярность, как считает президент, стреляют в ногу себе и "тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату"."Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", — добавил Путин.Он предполагает, что децентрализация мировой финансовой системы приведет к "деполитизации работы в сфере экономики"."Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", — заметил Путин.Эксперты за бугром ошиблисьГоворя о динамике экономических отношений внутри стран — членов ЕврАзЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), он отметил, что пессимистичные прогнозы, связанные с мировым кризисом, не оправдались."Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет", — заверил российский президент.Все большее значение Москва придает созданию новых логистических маршрутов."Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — сказал Путин.Встреча в широком составеПо его словам, Россия "всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами" и выполняет в полном объеме и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза.При этом "столь широкий состав" участников форума, как утверждает глава российского государства, говорит, что роль ЕврАзЭС повышается, "говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом".Одной из приоритетных задач объединения он назвал обеспечение технологического суверенитета."Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости — это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит, политической независимости", — резюмировал Путин.

https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867352792.html

https://ria.ru/20230524/sammit-1873916722.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, в мире, евразийский экономический союз, казахстан, белоруссия, евразийский союз