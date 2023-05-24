Рейтинг@Mail.ru
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 24.05.2023 (обновлено: 19:06 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/mir-1873907925.html
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 24.05.2023
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго Евразийского экономического форума. Ключевые заявления главы государства — в материале... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:08
2023-05-24T19:06
владимир путин
россия
в мире
евразийский экономический союз
казахстан
белоруссия
евразийский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4db6430fbd1cadee8e38765fafb1b5d8.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго Евразийского экономического форума. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Сторонники однополярности стреляют себе в ногу"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", — отметил он.Те же, кто выступает за однополярность, как считает президент, стреляют в ногу себе и "тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату"."Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", — добавил Путин.Он предполагает, что децентрализация мировой финансовой системы приведет к "деполитизации работы в сфере экономики"."Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", — заметил Путин.Эксперты за бугром ошиблисьГоворя о динамике экономических отношений внутри стран — членов ЕврАзЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), он отметил, что пессимистичные прогнозы, связанные с мировым кризисом, не оправдались.&quot;Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет&quot;, — заверил российский президент.Все большее значение Москва придает созданию новых логистических маршрутов."Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — сказал Путин.Встреча в широком составеПо его словам, Россия "всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами" и выполняет в полном объеме и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза.При этом "столь широкий состав" участников форума, как утверждает глава российского государства, говорит, что роль ЕврАзЭС повышается, "говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом".Одной из приоритетных задач объединения он назвал обеспечение технологического суверенитета."Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости — это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит, политической независимости", — резюмировал Путин.
https://ria.ru/20230424/natsvalyuty-1867352792.html
https://ria.ru/20230524/sammit-1873916722.html
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
россия
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e5c5f20756eae2162791e262057c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, евразийский экономический союз, казахстан, белоруссия, евразийский союз
Владимир Путин, Россия, В мире, Евразийский экономический союз, Казахстан, Белоруссия, Евразийский Союз
Путин выступил на Евразийском экономическом форуме

Путин: сторонники однополярного мира вынуждены подчиняться диктату и стреляют себе в ногу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Второго Евразийского экономического форума. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Сторонники однополярности стреляют себе в ногу

"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", — отметил он.
Те же, кто выступает за однополярность, как считает президент, стреляют в ногу себе и "тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату".
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в нацвалютах
24 апреля, 14:29
"Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", — добавил Путин.
Он предполагает, что децентрализация мировой финансовой системы приведет к "деполитизации работы в сфере экономики".
"Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", — заметил Путин.

Эксперты за бугром ошиблись

Говоря о динамике экономических отношений внутри стран — членов ЕврАзЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), он отметил, что пессимистичные прогнозы, связанные с мировым кризисом, не оправдались.
«

"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет", — заверил российский президент.

Все большее значение Москва придает созданию новых логистических маршрутов.
"Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — сказал Путин.

Встреча в широком составе

По его словам, Россия "всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами" и выполняет в полном объеме и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза.
При этом "столь широкий состав" участников форума, как утверждает глава российского государства, говорит, что роль ЕврАзЭС повышается, "говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
На саммите ЕАЭС примут решения по дальнейшей интеграции, заявил Путин
Вчера, 17:38
Одной из приоритетных задач объединения он назвал обеспечение технологического суверенитета.
"Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости — это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит, политической независимости", — резюмировал Путин.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Америке отказываются верить в конец однополярного мира
27 апреля, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияВ миреЕвразийский экономический союзКазахстанБелоруссияЕвразийский Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала