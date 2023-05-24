https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873901335.html

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.05.2023

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

Статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:35

2023-05-24T16:35

2023-05-24T16:35

общество

россия

куба

петр кучеренко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Прощание с ним прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор. Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, куба, петр кучеренко, совет федерации рф