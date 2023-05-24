https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873901335.html
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.05.2023
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище
Статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:35
2023-05-24T16:35
2023-05-24T16:35
общество
россия
куба
петр кучеренко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873203611_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_214fb7fab9ca9c8ce4803d542ac5554d.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Прощание с ним прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор. Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873203611_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_222b33f152533627c618e152472f4830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, куба, петр кучеренко, совет федерации рф
Общество, Россия, Куба, Петр Кучеренко, Совет Федерации РФ
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище
Замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Статс-секретаря, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу
.
Прощание
с ним прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор.
Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Биография Петра Кучеренко