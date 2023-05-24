Рейтинг@Mail.ru
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 24.05.2023 (обновлено: 12:59 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873843312.html
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко - РИА Новости, 24.05.2023
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:58
2023-05-24T12:59
общество
петр кучеренко
совет федерации рф
москва
диана гурцкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873203611_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_214fb7fab9ca9c8ce4803d542ac5554d.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает корреспондент РИА Новости.Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу.Проститься с замглавы Минобрнауки России пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, певица Лолита.У собора были выставлены венки от ряда российских вузов, в том числе Московского авиационного института, Московского института геодезии и картографии, а также губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор.Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873219465.html
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873203611_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_222b33f152533627c618e152472f4830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, петр кучеренко, совет федерации рф, москва, диана гурцкая
Общество, Петр Кучеренко, Совет Федерации РФ, Москва, Диана Гурцкая
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко

В Богоявленском соборе в Елохове проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает корреспондент РИА Новости.
Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко
21 мая, 11:55
Проститься с замглавы Минобрнауки России пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, певица Лолита.
У собора были выставлены венки от ряда российских вузов, в том числе Московского авиационного института, Московского института геодезии и картографии, а также губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор.
Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Биография Петра Кучеренко
21 мая, 10:53
 
ОбществоПетр КучеренкоСовет Федерации РФМоскваДиана Гурцкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала