https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873843312.html
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко - РИА Новости, 24.05.2023
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:58
2023-05-24T12:58
2023-05-24T12:59
общество
петр кучеренко
совет федерации рф
москва
диана гурцкая
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает корреспондент РИА Новости.Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу.Проститься с замглавы Минобрнауки России пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, певица Лолита.У собора были выставлены венки от ряда российских вузов, в том числе Московского авиационного института, Московского института геодезии и картографии, а также губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор.Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873219465.html
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр кучеренко, совет федерации рф, москва, диана гурцкая
Общество, Петр Кучеренко, Совет Федерации РФ, Москва, Диана Гурцкая
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
В Богоявленском соборе в Елохове проходит прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, передает корреспондент РИА Новости.
Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу
.
В СФ выразили соболезнования из-за смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко
Проститься с замглавы Минобрнауки России пришли его вдова Диана Гурцкая, замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, певица Лолита.
У собора были выставлены венки от ряда российских вузов, в том числе Московского авиационного института, Московского института геодезии и картографии, а также губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор.
Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН
, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Биография Петра Кучеренко