https://ria.ru/20230524/karabakh-1873873716.html
Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о статусе Карабаха
Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о статусе Карабаха - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о статусе Карабаха
Для России как посредника в урегулировании между Арменией и Азербайджаном важно понимать позицию Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:50
2023-05-24T14:50
2023-05-24T14:50
в мире
армения
азербайджан
россия
мария захарова
никол пашинян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Для России как посредника в урегулировании между Арменией и Азербайджаном важно понимать позицию Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что страна готова признать границы Азербайджана, включающие Карабах. Ранее Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают и территорию Карабаха. Он добавил, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку - Степанакерт. "Подобные заявления о политическом видении устройства государства – это все-таки прерогатива Армении и ее народа. Второе – я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником в урегулировании, и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности, Армении, по этой теме… Для продвижения вперед, в том числе по тем документам, которые были подписаны, необходимо понимать четкую позицию государства на этот счет. В этой связи мы рассматриваем заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об отношении к заявлениям армянского лидера. Она напомнила, что по итогам саммита в Праге лидеры Армении, Азербайджана, Франции и ЕС подписали заявление, где содержится ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. "В этой декларации административные границы между бывшими республиками СССР признаются в качестве межгосударственных", - напомнила Захарова.
https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873419788.html
https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, россия, мария захарова, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Мария Захарова, Никол Пашинян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о статусе Карабаха
Захарова: России важно понимать позицию Армении по Карабаху для помощи в урегулировании