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В Петербурге завели дело об издевательствах в школе над детьми-инвалидами - РИА Новости, 24.05.2023
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14:41 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/deti-1873871812.html
В Петербурге завели дело об издевательствах в школе над детьми-инвалидами
В Петербурге завели дело об издевательствах в школе над детьми-инвалидами - РИА Новости, 24.05.2023
В Петербурге завели дело об издевательствах в школе над детьми-инвалидами
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в коррекционной школе Василеостровского района Петербурга, где педагоги обзывали учеников с инвалидностью и грозили РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:41
2023-05-24T14:41
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об издевательствах в коррекционной школе Василеостровского района Петербурга, где педагоги обзывали учеников с инвалидностью и грозили им палкой, сообщает ГСУСК по Петербургу. "Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - информирует следствие. Максимальная санкция – семь лет лишения свободы. Ранее в социальных сетях появились комментарии родителей учащихся одной из школ Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям. Также появилась аудиозапись, как педагоги на уроках обсуждают в негативном свете особенности учащихся, кроме того, в разговорах педагогов упоминается "палка, которую все боятся", а также слышны звуки ударов палки о парты, часто слышна бранная речь и выражения. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратурой Петербурга.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Петербурге завели дело об издевательствах в школе над детьми-инвалидами

В Петербурге возбудили дело об издевательствах в коррекционной школе над детьми-инвалидами

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об издевательствах в коррекционной школе Василеостровского района Петербурга, где педагоги обзывали учеников с инвалидностью и грозили им палкой, сообщает ГСУСК по Петербургу.
"Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - информирует следствие. Максимальная санкция – семь лет лишения свободы.
Ранее в социальных сетях появились комментарии родителей учащихся одной из школ Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям. Также появилась аудиозапись, как педагоги на уроках обсуждают в негативном свете особенности учащихся, кроме того, в разговорах педагогов упоминается "палка, которую все боятся", а также слышны звуки ударов палки о парты, часто слышна бранная речь и выражения.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратурой Петербурга.
Мишка плюшевый - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей
14 мая, 17:17
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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