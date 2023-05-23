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У СК есть основания завести дело против Санду, заявил сенатор - РИА Новости, 23.05.2023
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15:34 23.05.2023 (обновлено: 15:35 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sandu-1873647636.html
У СК есть основания завести дело против Санду, заявил сенатор
У СК есть основания завести дело против Санду, заявил сенатор - РИА Новости, 23.05.2023
У СК есть основания завести дело против Санду, заявил сенатор
У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении президента Молдавии Майи Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:34
2023-05-23T15:35
в мире
россия
майя санду
молдавия
румыния
владимир путин
владимир джабаров
международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении президента Молдавии Майи Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста российского лидера Владимира Путина и объявить ее в международный розыск, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Санду сказала, что президента России Владимира Путина арестуют, если он решит приехать в республику, в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает. "Похоже у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, занимающей пост президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного Комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России и объявить ее в международный розыск", - написал политик в своем телеграм-канале. "Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы", - заключил Джабаров. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, МУС стал марионеткой в руках коллективного Запада. Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в мае на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что МУС, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
https://ria.ru/20230520/mus-1873157777.html
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в мире, россия, майя санду, молдавия, румыния, владимир путин, владимир джабаров, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
В мире, Россия, Майя Санду, Молдавия, Румыния, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
У СК есть основания завести дело против Санду, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: у СК есть основания завести дело против Санду за угрозу ареста Путина

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении президента Молдавии Майи Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста российского лидера Владимира Путина и объявить ее в международный розыск, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Санду сказала, что президента России Владимира Путина арестуют, если он решит приехать в республику, в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну
20 мая, 08:00
"Похоже у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, занимающей пост президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного Комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России и объявить ее в международный розыск", - написал политик в своем телеграм-канале.
«
"Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависимы от Москвы", - заключил Джабаров.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, МУС стал марионеткой в руках коллективного Запада. Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в мае на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что МУС, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора
20 мая, 19:44
 
В миреРоссияМайя СандуМолдавияРумынияВладимир ПутинВладимир ДжабаровМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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