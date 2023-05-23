https://ria.ru/20230523/ran-1873548031.html
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук - РИА Новости, 23.05.2023
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук
Общее собрание Российской академии наук (РАН), ее высший орган управления, откроется во вторник в Москве. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:08
2023-05-23T00:08
2023-05-23T10:14
россия
москва
геннадий красников
российская академия наук
курчатовский институт
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общее собрание Российской академии наук (РАН), ее высший орган управления, откроется во вторник в Москве. Это мероприятие пройдет впервые после выборов нового главы РАН, состоявшихся в сентябре 2022 года. На них тогда победил академик Геннадий Красников. На собрании будут подведены первые итоги работы нового состава руководства РАН. Сейчас речь идет о совместном с руководством страны решении вопросов, связанных с усилением роли РАН в обществе, особенно в контексте вызовов, стоящих перед Россией. Идет работа над организацией и утверждением новой системы экспертизы стратегически значимых национальных проектов, которую проводит РАН. Планируется усиление экспертной роли РАН во всех аспектах научно-технологических направлений. РАН обеспечивает научно-методическое руководство ведущими научными организациями страны, включая Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В числе задач, возложенных на Академию наук, - формирование государственных заданий для фундаментальных и поисковых исследований для научно-исследовательских институтов и университетов. Российская академия наук участвует в обеспечении научно-технологического суверенитета страны. Ожидается, что РАН возьмет на себя не только научно-методическое сопровождение стратегически важных проектов, но и ответственность за их реализацию.
https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, геннадий красников, российская академия наук, курчатовский институт
Россия, Москва, Геннадий Красников, Российская академия наук, Курчатовский институт
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук
Во вторник в Москве откроется общее собрание Российской академии наук