Рейтинг@Mail.ru
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 23.05.2023 (обновлено: 10:14 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ran-1873548031.html
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук - РИА Новости, 23.05.2023
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук
Общее собрание Российской академии наук (РАН), ее высший орган управления, откроется во вторник в Москве. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:08
2023-05-23T10:14
россия
москва
геннадий красников
российская академия наук
курчатовский институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653924_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2aa5a756fdc41d2a60c3a46c9b03df81.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общее собрание Российской академии наук (РАН), ее высший орган управления, откроется во вторник в Москве. Это мероприятие пройдет впервые после выборов нового главы РАН, состоявшихся в сентябре 2022 года. На них тогда победил академик Геннадий Красников. На собрании будут подведены первые итоги работы нового состава руководства РАН. Сейчас речь идет о совместном с руководством страны решении вопросов, связанных с усилением роли РАН в обществе, особенно в контексте вызовов, стоящих перед Россией. Идет работа над организацией и утверждением новой системы экспертизы стратегически значимых национальных проектов, которую проводит РАН. Планируется усиление экспертной роли РАН во всех аспектах научно-технологических направлений. РАН обеспечивает научно-методическое руководство ведущими научными организациями страны, включая Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В числе задач, возложенных на Академию наук, - формирование государственных заданий для фундаментальных и поисковых исследований для научно-исследовательских институтов и университетов. Российская академия наук участвует в обеспечении научно-технологического суверенитета страны. Ожидается, что РАН возьмет на себя не только научно-методическое сопровождение стратегически важных проектов, но и ответственность за их реализацию.
https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653924_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_963a6f92b2a99bc3db0239e38b108c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, геннадий красников, российская академия наук, курчатовский институт
Россия, Москва, Геннадий Красников, Российская академия наук, Курчатовский институт
В Москве откроется общее собрание Российской академии наук

Во вторник в Москве откроется общее собрание Российской академии наук

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на здание президиума Российской академии наук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общее собрание Российской академии наук (РАН), ее высший орган управления, откроется во вторник в Москве.
Это мероприятие пройдет впервые после выборов нового главы РАН, состоявшихся в сентябре 2022 года. На них тогда победил академик Геннадий Красников. На собрании будут подведены первые итоги работы нового состава руководства РАН.
Сейчас речь идет о совместном с руководством страны решении вопросов, связанных с усилением роли РАН в обществе, особенно в контексте вызовов, стоящих перед Россией. Идет работа над организацией и утверждением новой системы экспертизы стратегически значимых национальных проектов, которую проводит РАН. Планируется усиление экспертной роли РАН во всех аспектах научно-технологических направлений.
РАН обеспечивает научно-методическое руководство ведущими научными организациями страны, включая Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В числе задач, возложенных на Академию наук, - формирование государственных заданий для фундаментальных и поисковых исследований для научно-исследовательских институтов и университетов.
Российская академия наук участвует в обеспечении научно-технологического суверенитета страны. Ожидается, что РАН возьмет на себя не только научно-методическое сопровождение стратегически важных проектов, но и ответственность за их реализацию.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Академик: ученые в России рискуют попасть в "яму" правовой неопределенности
19 мая, 14:40
 
РоссияМоскваГеннадий КрасниковРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала