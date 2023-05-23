https://ria.ru/20230523/donetsk-1873538225.html
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой" - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:45
2023-05-23T08:45
2023-05-23T08:54
донецк
луганск
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки в законодательство… Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Столицы ДНР и ЛНР мужественно сражаются с нацистами уже более 3700 дней. Перед мужеством жителей и защитников этих городов мы преклоняем колено", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что такие предложения звучат от граждан давно, в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными. По его словам, эти города ежедневно сопротивляются и отстаивают свое право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке. "За более чем девять лет погибло более 5 тысяч мирных граждан, среди которых много детей. Несмотря на все это, город сражается, живет и верит в мирное будущее… Подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания!" - рассказал политик. Город-герой — высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".
https://ria.ru/20230508/ogon-1870493398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, луганск, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Донецк, Луганск, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
Лидер ЛДПР Слуцкий предложил присвоить Донецку и Луганску звание "город-герой"