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В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой" - РИА Новости, 23.05.2023
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08:45 23.05.2023 (обновлено: 08:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/donetsk-1873538225.html
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой" - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:45
2023-05-23T08:54
донецк
луганск
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки в законодательство… Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Столицы ДНР и ЛНР мужественно сражаются с нацистами уже более 3700 дней. Перед мужеством жителей и защитников этих городов мы преклоняем колено", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что такие предложения звучат от граждан давно, в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными. По его словам, эти города ежедневно сопротивляются и отстаивают свое право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке. "За более чем девять лет погибло более 5 тысяч мирных граждан, среди которых много детей. Несмотря на все это, город сражается, живет и верит в мирное будущее… Подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания!" - рассказал политик. Город-герой — высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".
https://ria.ru/20230508/ogon-1870493398.html
донецк
луганск
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донецк, луганск, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Донецк, Луганск, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
В ЛДПР предложили присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил присвоить Донецку и Луганску звание "город-герой"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает вернуть звание "Город-герой" и наделить им Донецк и Луганск, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки в законодательство… Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Столицы ДНР и ЛНР мужественно сражаются с нацистами уже более 3700 дней. Перед мужеством жителей и защитников этих городов мы преклоняем колено", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что такие предложения звучат от граждан давно, в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными.
По его словам, эти города ежедневно сопротивляются и отстаивают свое право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке. "За более чем девять лет погибло более 5 тысяч мирных граждан, среди которых много детей. Несмотря на все это, город сражается, живет и верит в мирное будущее… Подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания!" - рассказал политик.
Город-герой — высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".
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ДонецкЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРОбщество
 
 
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