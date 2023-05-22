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Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023
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17:29 22.05.2023 (обновлено: 18:57 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873464535.html
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:29
2023-05-22T18:57
турция
президентские выборы в турции
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая."Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс (оппозиции. — Прим. ред.) нас не смог убедить. &lt;...&gt; Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал политик на пресс-конференции.В своей речи он назвал важной высылку из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработку графика депортации, а также отметил продолжение борьбы со всеми террористическими группировками.Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них — не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов (HDP). По мнению Огана, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической Рабочей партии Курдистана. На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.В понедельник входящая в состав альянса Ata партия Zafer сообщила, что альянс фактически прекратил существование после выборов, каждая из его партий теперь выступает от этого лица. В частности, ожидается, что лидер партии Zafer Умит Оздаг выступит во вторник с заявлением о том, кого из кандидатов в президенты он призывает поддержать во втором туре.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88. Огана поддержали 2 796 613 избирателей (5,28 процента). При этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.Второй тур назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.
"Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс (оппозиции. — Прим. ред.) нас не смог убедить. <...> Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал политик на пресс-конференции.
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В своей речи он назвал важной высылку из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработку графика депортации, а также отметил продолжение борьбы со всеми террористическими группировками.
Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них — не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов (HDP). По мнению Огана, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической Рабочей партии Курдистана. На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.
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В понедельник входящая в состав альянса Ata партия Zafer сообщила, что альянс фактически прекратил существование после выборов, каждая из его партий теперь выступает от этого лица. В частности, ожидается, что лидер партии Zafer Умит Оздаг выступит во вторник с заявлением о том, кого из кандидатов в президенты он призывает поддержать во втором туре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88. Огана поддержали 2 796 613 избирателей (5,28 процента). При этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.
Второй тур назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
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