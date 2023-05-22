https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873464535.html

Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023

Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:29

2023-05-22T17:29

2023-05-22T18:57

турция

президентские выборы в турции

в мире

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295072_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b7317cb43713531753a80413aec148ed.jpg

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая."Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс (оппозиции. — Прим. ред.) нас не смог убедить. <...> Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал политик на пресс-конференции.В своей речи он назвал важной высылку из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработку графика депортации, а также отметил продолжение борьбы со всеми террористическими группировками.Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них — не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов (HDP). По мнению Огана, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической Рабочей партии Курдистана. На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.В понедельник входящая в состав альянса Ata партия Zafer сообщила, что альянс фактически прекратил существование после выборов, каждая из его партий теперь выступает от этого лица. В частности, ожидается, что лидер партии Zafer Умит Оздаг выступит во вторник с заявлением о том, кого из кандидатов в президенты он призывает поддержать во втором туре.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88. Огана поддержали 2 796 613 избирателей (5,28 процента). При этом недействительными признаны более одного миллиона 20 тысяч голосов.Второй тур назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.

https://ria.ru/20230518/turtsiya-1872541859.html

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу