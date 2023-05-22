https://ria.ru/20230522/shary-1873492758.html

В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров

В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров - РИА Новости, 22.05.2023

В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров

Воздушные шары, которые часто запускают при проведении праздничных мероприятий в летний период, вредят окружающей среде, поэтому лучше использовать экологичные... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:57

2023-05-22T19:57

2023-05-22T19:58

общество

санкт-петербург

россия

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152785/41/1527854184_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c21c1ab8840c5cc6609bc411706a2554.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Воздушные шары, которые часто запускают при проведении праздничных мероприятий в летний период, вредят окружающей среде, поэтому лучше использовать экологичные альтернативы, например, шоу мыльных пузырей, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. "Конец мая и начало лета – традиционное время проведения праздничных мероприятий, в том числе связанных с окончанием учебного года. Комитет по природопользованию призывает петербуржцев экологично проводить линейки, последние звонки и выпускные и отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушные шары наносят вред окружающей среде – они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц. Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности. "Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет. Но во время летних фестивалей, флешмобов и любых других акций лучше использовать экологичные альтернативы, которые позволят сделать праздник не менее ярким. Это может быть шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев", - сообщает комитет.

https://ria.ru/20230516/kashtany-1872145060.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, экология