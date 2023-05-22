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В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров - РИА Новости, 22.05.2023
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19:57 22.05.2023 (обновлено: 19:58 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/shary-1873492758.html
В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров
В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров - РИА Новости, 22.05.2023
В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров
Воздушные шары, которые часто запускают при проведении праздничных мероприятий в летний период, вредят окружающей среде, поэтому лучше использовать экологичные... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:57
2023-05-22T19:58
общество
санкт-петербург
россия
экология
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Воздушные шары, которые часто запускают при проведении праздничных мероприятий в летний период, вредят окружающей среде, поэтому лучше использовать экологичные альтернативы, например, шоу мыльных пузырей, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. "Конец мая и начало лета – традиционное время проведения праздничных мероприятий, в том числе связанных с окончанием учебного года. Комитет по природопользованию призывает петербуржцев экологично проводить линейки, последние звонки и выпускные и отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушные шары наносят вред окружающей среде – они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц. Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности. "Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет. Но во время летних фестивалей, флешмобов и любых других акций лучше использовать экологичные альтернативы, которые позволят сделать праздник не менее ярким. Это может быть шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев", - сообщает комитет.
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общество, санкт-петербург, россия, экология
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Экология
В Петербурге призвали отказаться от запуска воздушных шаров

В Петербурге призывают отказаться от запуска воздушных шаров из-за их вреда экологии

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗапуск воздушных шаров
Запуск воздушных шаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Запуск воздушных шаров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Воздушные шары, которые часто запускают при проведении праздничных мероприятий в летний период, вредят окружающей среде, поэтому лучше использовать экологичные альтернативы, например, шоу мыльных пузырей, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
"Конец мая и начало лета – традиционное время проведения праздничных мероприятий, в том числе связанных с окончанием учебного года. Комитет по природопользованию призывает петербуржцев экологично проводить линейки, последние звонки и выпускные и отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушные шары наносят вред окружающей среде – они падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц. Особенно вредными являются светошары – в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам 2 класса опасности.
"Законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет. Но во время летних фестивалей, флешмобов и любых других акций лучше использовать экологичные альтернативы, которые позволят сделать праздник не менее ярким. Это может быть шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев", - сообщает комитет.
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