https://ria.ru/20230522/rets-1873345100.html

РЭЦ нашел более тысячи потенциальных покупателей за рубежом для экспортеров

РЭЦ нашел более тысячи потенциальных покупателей за рубежом для экспортеров - РИА Новости, 22.05.2023

РЭЦ нашел более тысячи потенциальных покупателей за рубежом для экспортеров

Свыше тысячи потенциальных клиентов на зарубежных рынках были подобраны для российских экспортеров благодаря услуге "Поиск иностранного покупателя", которую... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:37

2023-05-22T10:37

2023-05-22T10:37

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше тысячи потенциальных клиентов на зарубежных рынках были подобраны для российских экспортеров благодаря услуге "Поиск иностранного покупателя", которую оказывают специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Общий объем поддержки внешнеторговых сделок, заключенных отечественными предпринимателями с зарубежными клиентами, составил более 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении РЭЦ."После выбора перспективной страны очень важно найти подходящих надежных покупателей или партнеров, что весьма проблематично, если отсутствует опыт и знание специфики работы в конкретной стране. Наши зарубежные представители проведут подбор и предоставят список потенциальных покупателей, которые подтвердили интерес к продукции экспортера. Также мы поможем организовать переговоры и предоставим рекомендации по развитию дальнейших деловых отношений. Кстати, услуга эта крайне востребована у МСП - 90% запросов на нее мы получаем именно от этого сегмента бизнеса. Получить услугу можно через цифровую платформу "Мой экспорт" - подача онлайн-заявки займет не более 10 минут", - рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.К онлайн-заявке необходимо приложить аналитическую справку с обоснованием выбора рынка или товарно-страновой отчет, который можно получить на платформе "Мой экспорт" в режиме реального времени. Для этого нужно воспользоваться интерактивным сервисом "Поиск рынков сбыта". Также к заявке необходимо прикрепить презентацию компании и коммерческое предложение. На завершительном этапе компания проходит скоринговую оценку на готовность к экспорту.Зарубежные представители РЭЦ помогают найти потенциальных клиентов в 12 странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таджикистан, Турция, Узбекистан.Наиболее популярные регионы, в которых экспортеры хотели бы найти деловых партнеров, - Китай (17% запросов), Казахстан (12%), Азербайджан (10%), Беларусь (9%). Больше всего контактных данных иностранных компаний эксперты РЭЦ предоставили по Беларуси, Индии, Казахстану и Китаю.Для поиска покупателей по другим странам создан B2B маркетплейс "Профессионалы экспорта", на котором экспортерам доступна аналогичная услуга по поиску на коммерческой основе. Кстати, представители МСП могут получить услугу, оплатив ее стоимость частично, благодаря господдержки от региональных центров поддержки экспорта.

https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html

https://ria.ru/20230519/podderzhka-1872917419.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия