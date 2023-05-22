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Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 22.05.2023 (обновлено: 18:32 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине
К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:31
2023-05-22T18:32
специальная военная операция на украине
сша
украина
сергей цеков
великобритания
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства являются плохими переговорщиками, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Газета Wall Street Journal сообщила в понедельник, что НАТО, Украина и другие ожидают, что в соглашении по безопасности по Украине будут участвовать США, Великобритания, ФРГ и Франция. "Эта компания вся веселая, которая собирается, они только проблемы создают, они не способны вообще договариваться, они способны только портить отношения с Россией и затягивать кризис, который они своими руками создавали на протяжении десятилетий на Украине", - сказал Цеков. Он отметил, что западные страны "переговорщики совершенно никудышные". По его словам, поскольку страны "коллективного Запада" имеют единую позицию, то от Евросоюза и НАТО может быть один представитель. При этом в таком переговорном процессе "могли бы участвовать страны, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, например Китай, Индия, Бразилия". То есть речь может идти о государствах, которые заинтересованы в мирном урегулировании на Украине и которые не входят ни в какие западные структуры, заключил Цеков.
https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html
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сша, украина, сергей цеков, великобритания, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Сергей Цеков, Великобритания, НАТО
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине

Сенатор Цеков: к переговорам по Украине можно привлекать страны, заинтересованные в мире

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства являются плохими переговорщиками, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Газета Wall Street Journal сообщила в понедельник, что НАТО, Украина и другие ожидают, что в соглашении по безопасности по Украине будут участвовать США, Великобритания, ФРГ и Франция.
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"Эта компания вся веселая, которая собирается, они только проблемы создают, они не способны вообще договариваться, они способны только портить отношения с Россией и затягивать кризис, который они своими руками создавали на протяжении десятилетий на Украине", - сказал Цеков.
Он отметил, что западные страны "переговорщики совершенно никудышные".
По его словам, поскольку страны "коллективного Запада" имеют единую позицию, то от Евросоюза и НАТО может быть один представитель. При этом в таком переговорном процессе "могли бы участвовать страны, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, например Китай, Индия, Бразилия".
То есть речь может идти о государствах, которые заинтересованы в мирном урегулировании на Украине и которые не входят ни в какие западные структуры, заключил Цеков.
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