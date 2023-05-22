https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html

Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине

Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023

Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине

К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:31

2023-05-22T18:31

2023-05-22T18:32

специальная военная операция на украине

сша

украина

сергей цеков

великобритания

нато

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства являются плохими переговорщиками, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Газета Wall Street Journal сообщила в понедельник, что НАТО, Украина и другие ожидают, что в соглашении по безопасности по Украине будут участвовать США, Великобритания, ФРГ и Франция. "Эта компания вся веселая, которая собирается, они только проблемы создают, они не способны вообще договариваться, они способны только портить отношения с Россией и затягивать кризис, который они своими руками создавали на протяжении десятилетий на Украине", - сказал Цеков. Он отметил, что западные страны "переговорщики совершенно никудышные". По его словам, поскольку страны "коллективного Запада" имеют единую позицию, то от Евросоюза и НАТО может быть один представитель. При этом в таком переговорном процессе "могли бы участвовать страны, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, например Китай, Индия, Бразилия". То есть речь может идти о государствах, которые заинтересованы в мирном урегулировании на Украине и которые не входят ни в какие западные структуры, заключил Цеков.

https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

сша

украина

великобритания

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сша, украина, сергей цеков, великобритания, нато