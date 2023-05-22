https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине
К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:31
2023-05-22T18:31
2023-05-22T18:32
специальная военная операция на украине
сша
украина
сергей цеков
великобритания
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_bad411041682273569af5799857ff818.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине можно привлекать страны, которые заинтересованы в прекращении конфликта, западные государства являются плохими переговорщиками, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Газета Wall Street Journal сообщила в понедельник, что НАТО, Украина и другие ожидают, что в соглашении по безопасности по Украине будут участвовать США, Великобритания, ФРГ и Франция. "Эта компания вся веселая, которая собирается, они только проблемы создают, они не способны вообще договариваться, они способны только портить отношения с Россией и затягивать кризис, который они своими руками создавали на протяжении десятилетий на Украине", - сказал Цеков. Он отметил, что западные страны "переговорщики совершенно никудышные". По его словам, поскольку страны "коллективного Запада" имеют единую позицию, то от Евросоюза и НАТО может быть один представитель. При этом в таком переговорном процессе "могли бы участвовать страны, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, например Китай, Индия, Бразилия". То есть речь может идти о государствах, которые заинтересованы в мирном урегулировании на Украине и которые не входят ни в какие западные структуры, заключил Цеков.
https://ria.ru/20230519/medvedev-1872913946.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
сша
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1cec9a3b5d660c9ed28494d55786fab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, сергей цеков, великобритания, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Сергей Цеков, Великобритания, НАТО
Сенатор рассказал, кого можно привлечь к переговорам по Украине
Сенатор Цеков: к переговорам по Украине можно привлекать страны, заинтересованные в мире