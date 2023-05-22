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Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости, 22.05.2023
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12:59 22.05.2023 (обновлено: 15:27 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана
Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости, 22.05.2023
Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана
Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:59
2023-05-22T15:27
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт", — сказал он.При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном, хотя и признался, что не считает реалистичным подписание этого документа на встрече с Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Пашинян говорил на прошлой неделе. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение. Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230510/karabakh-1870724698.html
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
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азербайджан
армения
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана у села Талыш
Флаг Азербайджана у села Талыш - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Флаг Азербайджана у села Талыш. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт", — сказал он.
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При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном, хотя и признался, что не считает реалистичным подписание этого документа на встрече с Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.
О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Пашинян говорил на прошлой неделе. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение.
Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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