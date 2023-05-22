https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана

Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости, 22.05.2023

Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана

Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:59

2023-05-22T12:59

2023-05-22T15:27

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт", — сказал он.При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном, хотя и признался, что не считает реалистичным подписание этого документа на встрече с Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Пашинян говорил на прошлой неделе. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Но, добавил премьер, нужно создать гарантии, которые исключат продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В дальнейшем конфликт не раз обострялся — на границе между республиками начинались перестрелки, вспыхивали столкновения.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились серьезные боевые действия. Они продолжались три месяца и привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие оказались неуспешными, но в ночь на 10 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирное соглашение. Они договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. А в прошлом году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20230510/karabakh-1870724698.html

https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html

https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html

азербайджан

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нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе