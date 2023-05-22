https://ria.ru/20230522/intervyu-1873295097.html

Душко Перович: Республика Сербская готова платить за газ России в рублях

Душко Перович: Республика Сербская готова платить за газ России в рублях - РИА Новости, 22.05.2023

Душко Перович: Республика Сербская готова платить за газ России в рублях

Глава Представительства Республики Сербской в России Душко Перович в интервью РИА Новости рассказал, с чем сталкивается энтитет из-за своей позиции по... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:00

2023-05-22T09:00

2023-05-22T09:06

республика сербская

россия

босния и герцеговина

милорад додик

владимир путин

валентина матвиенко

оон

газпром

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Глава Представительства Республики Сербской в России Душко Перович в интервью РИА Новости рассказал, с чем сталкивается энтитет из-за своей позиции по неприсоединению к антироссийским санкциям, каковы перспективы экономического сотрудничества Баня-Луки с Москвой, о взаимодействии на международных площадках, а также раскрыл некоторые детали предстоящего визита президента Республики Сербской Милорада Додика в РФ, в том числе, будут ли обсуждаться новые условия поставки российского газа.– Мы с вами общаемся в преддверии визита господина Додика в Россию. Какие темы будут обсуждаться в ходе его переговоров в Москве, и насколько визит может стать знаковым с точки зрения перспектив развития двусторонних отношений?– Речь идет о традиционной встрече, это уже восемнадцатая или девятнадцатая встреча подряд за все это время.Обычно (лидеры – ред.) встречались раз, два или три раза в год, пауза была только во время пандемии.Предстоящий визит несет дружественный характер. Россия является гарантом Дейтонских соглашений и очень внимательно следит за всеми этими процессами. Президент Додик хочет проинформировать своего коллегу как об актуальной ситуации, так и о результатах выполнения Дейтонских соглашений. К сожалению, существует очень много проблем, так что будет, о чем поговорить, особенно по вопросу так называемого Высокого представителя (по Боснии и Герцеговине – ред.), который впервые был назначен без процедуры согласования в Совете Безопасности ООН. И Россия, и Китай требуют, чтобы институт высокого представителя закрыли. Со своей стороны Россия очень помогает – мы имеем возможность через постоянного представителя РФ при ООН донести до членов Совета Безопасности и остальных членов Организации объединенных Наций нашу точку зрения и нашу правду. Потому что так называемый самозванец, Кристиан Шмидт явно лжет, обвиняя нас в том, что мы не делали. На прошлом заседании Совбеза, когда он начал выступать, российские и китайские послы при ООН, а также член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович вышли из зала заседаний.Помимо этой темы на встрече президента Додика с Владимиром Путиным будет затронут и вопрос наших совместных экономических планов, в том числе и о строительстве газопровода, который мы запланировали еще 10 лет назад.– Говоря о газопроводе, на каком этапе сейчас этот проект? Известны ли сроки начала его реализации и хотя бы примерные – окончания?– Этот проект вчера впервые тронулся: Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс. То есть раньше в 2012 году они шли на уровне межправкомиссии Россия – Босния и Герцеговина, но сейчас – нет. Мы будем вести переговоры с Сербией, поскольку мы будем подсоединены к трубопроводной транзитной системе Сербии. Сербия должна построить свой участок до нашей границы, это около 140 километров. А потом около 400 километров по нашей территории – через Республику Сербскую с возможностью ответвления на Федерацию Боснии и Герцеговины. Мы им давно предлагали это. Мы планировали построить две газовые электростанции, которые для нас имеют большое значение, так как нам необходимо решить вопрос энергетической безопасности страны. Они будут потреблять достаточно много газа, каждая около полумиллиарда кубов в год, что, в свою очередь, требует прокладки трубы.На встрече (президентов Додика и Путина – ред.) будет тоже обсуждаться цена на газа. Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена – как для дружественных стран.– Позвольте уточнить, вы сказали, что "проект впервые тронулся", что конкретно имеется в виду?– У нас планируется формирование рабочей группы. Я вхожу в эту группу, поскольку занимаюсь этим вопросом уже 12 лет. После долгого времени Совет Министров Боснии и Герцеговины дал добро, а также одобрил строительство южной интерконнекции. Мы будем разговаривать с Сербией. В принципе, знаем, где будет точка перехода границы, трасса, это все уже у нас запланировано.Трасса газопровода будет идти параллельно трассе автобана, поскольку это намного удешевляет наш проект. После одобрения со стороны Совета министров, следующая инстанция – это президиум Боснии и Герцеговины. По нашей информации, два члена президиума уже заявили, что они не поддержат данное решение. В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы.– То есть я правильно понимаю, что у вас уже все готово в плане подготовки к строительству.– Технически у нас все подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще с времен, когда обсуждался вопрос Южного потока, который впоследствии закрылся.– На какой срок заключен договор между GAS-RES и "Газпромом"? Готова ли Республика Сербская платить в рублях? Устраивают ли РС цена за газ в 290 долларов за тысячу кубометров и объемы поставок?– Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену – на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются.– Милорад Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской, было заявлено, что он собирается вручить его при первой же личной встрече, произойдет ли это в ходе предстоящего визита?– Да, президент наградил президента Путина орденом за заслуги, в том числе и в качестве благодарности России за соответствующую поддержку. Он вручит этот орден в ходе визита.Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий. Это же касается и экономических вопросов, взаимодействия.Хочу напомнить, что Россия несет ответственность за добросовестное выполнение Дейтонских соглашений, являясь одним из гарантов. Также хочу напомнить, что Россия имеет право на свой военный контингент, миротворческий контингент в Боснии и Герцеговине, но в 1999-м году Россия вывела свой контингент с территории БиГ.– Каким образом давление Запада сказывается на сотрудничестве Республики Сербской с Москвой?– Речь идет в основном о финансовом давлении. Международный валютный фонд отказал в нам транше: уже год как нам не предоставляют транш, который был подписан. Западу не нравится, что Республика Сербская блокирует Боснию и Герцеговину от присоединения к санкциям Евросоюза против России. Также Республика Сербская блокирует вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Западная Европа ввела против нас негласные санкции во всех сферах. Пытается заблокировать нас в финансовом плане.– Милорад Додик заявил, что будет обсуждать с Путиным геополитические вопросы. Будут ли они касаться Украины и вопросов потенциального отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины?– Президент Додик собирается проинформировать президента Путина касательно обстановки в Боснии и Герцеговине, а также об актуальной ситуации в Республике Сербской, поскольку Россия является гарантом Дейтонских соглашений и, в связи с этим, несет ответственность за их выполнение. В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтет нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению.Касательно вопроса возможного отделения Республики Сербской: никогда такая вероятность не обсуждалась, и данный вопрос не поднимался. Хочу пояснить: постоянно со стороны западных структур и бошнякского лобби звучат обвинения в адрес Милорада Додика о том, что он нарушает конституцию, угрожает Дейтонским соглашениям и хочет отделить Республику Сербскую. Это все неправда. Президент Додик и все руководство Республики Сербской настаивают, чтобы Дейтонские соглашения выполнялись – так, как были написаны, а не так, как предпочитают некоторые, говоря о "духе Дейтона". То есть выполнялись так, как зафиксировано в конституции Боснии и Герцеговины и в остальных приложениях Дейтонских соглашений. Хочу подчеркнуть и напомнить, что за последние 20 лет со стороны высоких представителей у Республики Сербской незаконно были отняты больше 130 полномочий и перенесены на совместный уровень, где, на самом деле, правят бошняки. Президент Додик и руководство Республики Сербской настаивают на том, чтобы данные полномочия вернулись на уровень РС. Значит, еще раз повторяю, мы требуем применения Дейтонского соглашения, а они все переворачивают и обвиняют Додика в желании провести сецессию и отделить Республику Сербскую. Это неправда. Президент Додик еще раз сказал: мы не требуем ни одного слова, ни точки, ни запятой больше того, что записано в Дейтонских соглашениях, и нас это вполне устраивает. В Боснии и Герцеговине есть конституционный суд, в обязанности которого входит проводить оценку того, соответствуют ли определенные акты и законы конституции или нет. Но под давлением бошнякского лобби и западных менторов данный суд взял на себя роль принимать законы. Речь идет о конституционном суде, который нам навязали западники, он имеет по два члена от бошнякского народа, два из сербского, два из хорватского и три якобы независимых – иностранца. Конечно, это три иностранца и два бошняка всегда голосуют вместе против сербов и хорватов – пятеро против четырех. И они принимают таким образом незаконные решения. Таким образом мы, то есть сербы и хорваты, требуем, чтобы закончилось правление этих западников, западных судей.– Милорад Додик вместе с тем ранее заявил, что республика обретет независимость мирным путем, и для этой цели у энтитета есть союзники. Входит ли РФ в число этих союзников? Если да, то какая роль ей отведена в этом вопросе? Препятствует ли Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) выстраиванию отношений между Россией и РС?– Данный вопрос лучше было бы адресовать президенту Додику, но я могу сказать свое мнение. Если Республика Сербская обретет независимость, это произойдет не планомерно. Не думайте, что Милорад Додик сумасшедший, и наше руководство сумасшедшее. Они очень трезвые люди, очень правильно оценивают обстановку. Но если бошняки, повторяю, поддержанные своими западными менторами, на самом деле начнут процесс размалывания Боснии и Герцеговины – посредством реализации новой доктрины, которая проталкивается сейчас особенно со стороны Германии, которая называет Дейтонские соглашения устаревшими. Они предлагают менять устройство.Конечно, бошняков больше, чем и сербов, и хорватов вместе. Значит, будут выбирать одного президента, который будет всегда бошняк, руководство будет бошнякское, и таким образом сербы и хорваты станут меньшинством. Либо народ начнет уезжать из Боснии и Герцеговины, поняв, что за этим стоит доктрина Исламской декларации, которую написал Алия Изетбегович (президент Республики Боснии и Герцеговины в 1990-1996 годах – ред.), согласно которой Босния и Герцеговина должна жить по шариату. Не по европейским законам, не по мировым законам, а по шариату. Я не могу понять, как Европа идет на такие условия. Они пользуются пропагандой против Милорада Додика, его обвиняют во всех грехах, как в известной поговорке "держите вора". Так и они все время нас обвиняют, что мы разваливаем Боснию и Герцеговину, а они, как по-русски говорят, являются "белыми и пушистыми".Хорваты тоже недовольны, они стали очень миноритарными в своей части, а сербы, конечно, хотят защитить свою республику и свою территорию. Хочу подчеркнуть, что Республика Сербская не продолжает курс на независимость. Республика Сербская требует применение Дейтонских соглашений. Как написано.– Видит ли Баня-Лука риски того, что соседи спровоцируют вооруженный конфликт?– Опять повторяю, Республика Сербская не собирается отделяться. Если это произойдет, это произойдет спонтанно.Касательно вопроса: мы не знаем, что будет завтра, какой будет глобальная обстановка. Но мы все так надеемся, что не дойдет ни до какого конфликта, несмотря на то, что на территории Боснийской Федерации, особенно там, где проживает бошнякское большинство, до сих пор живут бывшие бойцы исламского отряда "Эл-Муджахид", численность которых насчитывает от 1700 до 2000 человек. Они сейчас живут в своих анклавах, и о происходящем там нам не известно, потому что они неподконтрольны даже властям в Сараево. Значит опять все зависит от геополитики и процессов, которые будут происходить.– Как Баня-Лука расценивает усиление присутствия сил NATO-EUFOR рядом с административной линией разграничения между энтитетами Боснией и Герцеговиной, и Республикой Сербской? Видит ли в этом руководство РС прямую угрозу?– Мы пока не видим угрозы, но, честно сказать, нам это не очень нравится. Член Президиума Боснии и Герцеговины от бошняков Бечирович говорил на некоторых международных встречах о том, что Додик угрожает Боснии и Герцеговине, что Додик разваливает Боснию и Герцеговину, не уважает Дейтон и такие вещи. Он говорит это от своего имени, это не позиция президиума. Ранее главнокомандующий сил EUFOR Althea заявил, что он не видит никаких угроз, и обстановка полностью спокойная и безопасная.– Вернемся к теме двухстороннего сотрудничества Баня-Луки и Москвы. На каком этапе находится процесс согласования открытия консульства РФ в Баня-Луке?– Процесс закончился. Он давно согласован, и подписано двустороннее соглашение. Сейчас, по-моему, идет техническое оснащение здания в Баня-Луке и надеюсь, что скоро консульство будет открыто.– В феврале председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем выразила готовность развивать экономические и гуманитарные связи и предложила усилить работу Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Есть ли какой-то прогресс в этом вопросе? Какие направления являются самыми успешными?– Мы поддерживаем эти намерения, все "за" и готовы помогать. Сейчас эта комиссия только формируется, есть конкретные люди, которые заинтересованы. Речь идет о межпарламентском сотрудничестве, обмене мнениями, делегациями. Да, Валентине Ивановне мы очень благодарны. Кстати, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, мы тогда подписали первый меморандум о сотрудничестве. На данный момент у нас очень хорошие близкие отношения с Петербургом, с руководством. Очень близкие отношения благодаря Валентине Ивановне. Наш председатель парламента опять будет 26 мая в Санкт-Петербурге, будет встречаться тоже с Валентиной Ивановной, мы продолжим сотрудничество.– Какие основные статьи экспорта из Республики Сербской в Россию? Как повлияли на него санкции? Есть ли планы диверсифицировать его?– Республика Сербская поставляет в Россию в основном продукты питания. Это овощи, фрукты, мясная продукция.Надеемся, что поставки этих товаров увеличатся. Сейчас есть проблема с доставкой в Россию, логистики. Раньше транспортировка грузовиками занимала примерно неделю, сейчас больше двух-трех недель, так как грузы долго задерживаются на границах – в Бресте (граница с Белоруссией – ред.) или в Эстонии. Что будет дальше, пока не знаем, но боимся, что ситуация с логистикой может еще усложниться. Мы готовы, товар есть, а у России есть потребность в данном товаре. Соответственно, надеемся, что все получится. Прорвемся.– Можем ли мы ожидать представителей Республики Сербской на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)? Если да, то насколько представительной будет делегация? Кто ее возглавит? Планируются ли к подписанию какие-то соглашения?– Будет, наверное, президент. Он по традиции уже раз 12-13 участвовал в Петербургском форуме, очень любит этот форум и город Санкт-Петербург. Надеюсь, что у нас будет ряд встреч. Насчет подписания соглашений пока неизвестно, но будем готовиться.

https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230517/indiya-1872291281.html

https://ria.ru/20230324/bombardirovki-1860525649.html

https://ria.ru/20230113/dodik-1844738188.html

https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873272345.html

https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

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республика сербская, россия, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, валентина матвиенко, оон, газпром, нато, южный поток, интервью