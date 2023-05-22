https://ria.ru/20230522/erdogan-1873513986.html
Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос
Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2023
Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос
Действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать более 54% избирателей во втором туре выборов, свидетельствуют результаты опроса центра... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:53
2023-05-22T22:53
2023-05-22T22:53
в мире
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реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 22 мая – РИА Новости. Действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать более 54% избирателей во втором туре выборов, свидетельствуют результаты опроса центра Özdemir Araştırma. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах. В исследовании, проведенном 18-22 мая, приняли участие почти шесть тысяч человек, погрешность составила 1,7%. Опрос данного центра, опубликованный непосредственно перед первым туром выборов, довольно точно предсказал результаты: 48,4% за Эрдогана, 45,2% за его соперника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. Огана поддержали более 5% избирателей, при этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873507644.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос
Опрос центра Özdemir Araştırma: Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом
СТАМБУЛ, 22 мая – РИА Новости.
Действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать более 54% избирателей во втором туре выборов, свидетельствуют результаты опроса центра Özdemir Araştırma
.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом
В исследовании, проведенном 18-22 мая, приняли участие почти шесть тысяч человек, погрешность составила 1,7%.
«
"За Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 54,12% опрошенных, за Кемаля Кылычдароглу
– 45,88%", - сообщил центр в Twitter
.
Опрос данного центра, опубликованный непосредственно перед первым туром выборов, довольно точно предсказал результаты: 48,4% за Эрдогана, 45,2% за его соперника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. Огана поддержали более 5% избирателей, при этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
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