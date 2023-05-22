https://ria.ru/20230522/erdogan-1873513986.html

Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос

Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2023

Эрдоган победит на выборах в Турции с большим отрывом, показал опрос

Действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать более 54% избирателей во втором туре выборов, свидетельствуют результаты опроса центра... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:53

2023-05-22T22:53

2023-05-22T22:53

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кемаль кылычдароглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295072_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b7317cb43713531753a80413aec148ed.jpg

СТАМБУЛ, 22 мая – РИА Новости. Действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать более 54% избирателей во втором туре выборов, свидетельствуют результаты опроса центра Özdemir Araştırma. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах. В исследовании, проведенном 18-22 мая, приняли участие почти шесть тысяч человек, погрешность составила 1,7%. Опрос данного центра, опубликованный непосредственно перед первым туром выборов, довольно точно предсказал результаты: 48,4% за Эрдогана, 45,2% за его соперника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. Огана поддержали более 5% избирателей, при этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873507644.html

https://ria.ru/20230522/otnosheniya-1873427304.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу