https://ria.ru/20230522/dovse-1873339462.html

Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ

Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 22.05.2023

Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ

Международный комитет Совфеда на заседании с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:24

2023-05-22T10:24

2023-05-22T10:24

политика

россия

совет федерации рф

приостановка участия россии в довсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил РИА Новости источник в СФ. "Комитет поддержал закон о денонсации ДОВСЕ", - сказал собеседник агентства. Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что если документы по ДОВСЕ поступят в Совфед из Госдумы, в понедельник (22 мая) они будут рассматриваться на заседании комитета, 24 мая - на заседании палаты. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230516/denonsatsiya-1872217852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, приостановка участия россии в довсе