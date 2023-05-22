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Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 22.05.2023
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10:24 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dovse-1873339462.html
Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ
Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 22.05.2023
Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ
Международный комитет Совфеда на заседании с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:24
2023-05-22T10:24
политика
россия
совет федерации рф
приостановка участия россии в довсе
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил РИА Новости источник в СФ. "Комитет поддержал закон о денонсации ДОВСЕ", - сказал собеседник агентства. Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что если документы по ДОВСЕ поступят в Совфед из Госдумы, в понедельник (22 мая) они будут рассматриваться на заседании комитета, 24 мая - на заседании палаты. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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политика, россия, совет федерации рф, приостановка участия россии в довсе
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Приостановка участия России в ДОВСЕ
Комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ

Международный комитет Совета Федерации поддержал закон о денонсации ДОВСЕ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил РИА Новости источник в СФ.
"Комитет поддержал закон о денонсации ДОВСЕ", - сказал собеседник агентства.
Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что если документы по ДОВСЕ поступят в Совфед из Госдумы, в понедельник (22 мая) они будут рассматриваться на заседании комитета, 24 мая - на заседании палаты.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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ПолитикаРоссияСовет Федерации РФПриостановка участия России в ДОВСЕ
 
 
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