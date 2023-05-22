https://ria.ru/20230522/donbass-1872981012.html

Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев

Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев - РИА Новости, 22.05.2023

Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев

За время военного конфликта на Украине пострадали многие памятники культуры. Об истории некоторых из них и почему восстановление этих зданий стало священным... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:03

культура

россия

донбасс

мариуполь

марат хуснуллин

антон чехов

владимир путин

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. За время военного конфликта на Украине пострадали многие памятники культуры. Об истории некоторых из них и почему восстановление этих зданий стало священным долгом россиян — в материале РИА Новости.Мариупольский драмтеатрПожалуй, самый известный и знаковый из культурных памятников Донбасса — Донецкий академический областной драматический театр. По данным российского Минобороны, 16 марта 2022 года его взорвали националисты. Первый театр в Мариуполе появился еще в 1847-м — тогда артисты выступали в арендованном амбаре на Екатерининской улице. Затем создали первую профессиональную труппу, а наследник купца Василия Шаповалова арендовал для нее помещение. В 1959-м советские архитекторы Малышенко и Крылов начали строить новое просторное здание в античном стиле — то самое, которое пострадало в 2022-м. В этом же году Мариупольскому театру присвоили статус Донецкого государственного.Театр продолжил работать и после взрыва — спектакли шли во Дворце пионеров.В марте 2023-го Мариуполь посетил Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждали восстановление города, в том числе и реконструкцию театра, которой занимаются специалисты из Петербурга.Хуснуллин сообщил, что здание будет воссоздано к концу 2024 года. Уже набрана труппа и персонал из 160 человек.Донецкий республиканский художественный музейЭтот объект культуры пережил многое. Основали его 23 сентября 1939 года как Музей изобразительного искусства, а уже в 1941-м разграбили фашисты, оккупировавшие Донецк. В 1960-м музей возродили как Сталинскую, а впоследствии Донецкую картинную галерею. Современное название учреждение получило в 2015-м.Украденные нацистами ценности частично возвратили в 1975-м. Новое собрание формировали за счет поступлений с республиканских и всесоюзных художественных выставок, из фондов ведущих государственных музеев, произведений из частных коллекций.Большую ценность имеет коллекция западноевропейского искусства ХVII-ХIХ века, собрание античной керамики и стекла, иконописи, портретная живопись XVIII века, произведения Кипренского, Айвазовского, Сурикова, Шишкина, Боголюбова, Саврасова, Поленова, Серова, а также Коровина, Серебряковой, Бенуа, Дряпаченко, Крыжицкого и других известных мастеров.В 2022-м в здание попал снаряд "Града". Картины сейчас в специальном хранилище, а музей активно ведет просветительскую работу онлайн.Луганский музей истории и искусствОн появился после перепрофилирования музея Климента Ворошилова 14 декабря 1990 года и создавался на основе коллекции, связанной с историей города. Открыли два филиала — Литературный музей Владимира Даля и Музей-квартиру Владислава Титова.Здание построили в 1880-х. В 1919-м в нем находились городская дума и управа, в 1933-1938 годах — строительный техникум, где учился известный поэт-песенник Михаил Матусовский.В июле 2014 года музей подвергся обстрелу, снаряд влетел в окно второго этажа. Пострадали фасад и внутренние помещения.Восстановить нельзя уничтожитьЭксперты уверены, что сносить памятные здания — кощунство.Разрушение памятников она сравнивает с гибелью человека.С Ольгой Калугиной согласна Наталья Макеева, член Союза писателей России и ДНР.И добавляет, что в восстановлении нуждаются не только объекты, разрушенные в ходе конфликта, но и памятники архитектуры, о которых Украина не заботилась со времен распада СССР.

https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, донбасс, мариуполь, марат хуснуллин, антон чехов, владимир путин, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, государственный русский музей