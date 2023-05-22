https://ria.ru/20230522/donbass-1872981012.html
Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев
Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев - РИА Новости, 22.05.2023
Не щадят ничего: какие священные для Донбасса объекты разрушил Киев
За время военного конфликта на Украине пострадали многие памятники культуры. Об истории некоторых из них и почему восстановление этих зданий стало священным... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:00
2023-05-22T08:00
2023-05-22T08:03
культура
россия
донбасс
мариуполь
марат хуснуллин
антон чехов
владимир путин
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. За время военного конфликта на Украине пострадали многие памятники культуры. Об истории некоторых из них и почему восстановление этих зданий стало священным долгом россиян — в материале РИА Новости.Мариупольский драмтеатрПожалуй, самый известный и знаковый из культурных памятников Донбасса — Донецкий академический областной драматический театр. По данным российского Минобороны, 16 марта 2022 года его взорвали националисты. Первый театр в Мариуполе появился еще в 1847-м — тогда артисты выступали в арендованном амбаре на Екатерининской улице. Затем создали первую профессиональную труппу, а наследник купца Василия Шаповалова арендовал для нее помещение. В 1959-м советские архитекторы Малышенко и Крылов начали строить новое просторное здание в античном стиле — то самое, которое пострадало в 2022-м. В этом же году Мариупольскому театру присвоили статус Донецкого государственного.Театр продолжил работать и после взрыва — спектакли шли во Дворце пионеров.В марте 2023-го Мариуполь посетил Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждали восстановление города, в том числе и реконструкцию театра, которой занимаются специалисты из Петербурга.Хуснуллин сообщил, что здание будет воссоздано к концу 2024 года. Уже набрана труппа и персонал из 160 человек.Донецкий республиканский художественный музейЭтот объект культуры пережил многое. Основали его 23 сентября 1939 года как Музей изобразительного искусства, а уже в 1941-м разграбили фашисты, оккупировавшие Донецк. В 1960-м музей возродили как Сталинскую, а впоследствии Донецкую картинную галерею. Современное название учреждение получило в 2015-м.Украденные нацистами ценности частично возвратили в 1975-м. Новое собрание формировали за счет поступлений с республиканских и всесоюзных художественных выставок, из фондов ведущих государственных музеев, произведений из частных коллекций.Большую ценность имеет коллекция западноевропейского искусства ХVII-ХIХ века, собрание античной керамики и стекла, иконописи, портретная живопись XVIII века, произведения Кипренского, Айвазовского, Сурикова, Шишкина, Боголюбова, Саврасова, Поленова, Серова, а также Коровина, Серебряковой, Бенуа, Дряпаченко, Крыжицкого и других известных мастеров.В 2022-м в здание попал снаряд "Града". Картины сейчас в специальном хранилище, а музей активно ведет просветительскую работу онлайн.Луганский музей истории и искусствОн появился после перепрофилирования музея Климента Ворошилова 14 декабря 1990 года и создавался на основе коллекции, связанной с историей города. Открыли два филиала — Литературный музей Владимира Даля и Музей-квартиру Владислава Титова.Здание построили в 1880-х. В 1919-м в нем находились городская дума и управа, в 1933-1938 годах — строительный техникум, где учился известный поэт-песенник Михаил Матусовский.В июле 2014 года музей подвергся обстрелу, снаряд влетел в окно второго этажа. Пострадали фасад и внутренние помещения.Восстановить нельзя уничтожитьЭксперты уверены, что сносить памятные здания — кощунство.Разрушение памятников она сравнивает с гибелью человека.С Ольгой Калугиной согласна Наталья Макеева, член Союза писателей России и ДНР.И добавляет, что в восстановлении нуждаются не только объекты, разрушенные в ходе конфликта, но и памятники архитектуры, о которых Украина не заботилась со времен распада СССР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, мариуполь, марат хуснуллин, антон чехов, владимир путин, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, государственный русский музей
Культура, Россия, Донбасс, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Антон Чехов, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный Русский музей
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. За время военного конфликта на Украине пострадали многие памятники культуры. Об истории некоторых из них и почему восстановление этих зданий стало священным долгом россиян — в материале РИА Новости.
Пожалуй, самый известный и знаковый из культурных памятников Донбасса — Донецкий академический областной драматический театр. По данным российского Минобороны, 16 марта 2022 года его взорвали
националисты.
Первый театр в Мариуполе появился еще в 1847-м — тогда артисты выступали в арендованном амбаре на Екатерининской улице. Затем создали первую профессиональную труппу, а наследник купца Василия Шаповалова арендовал для нее помещение.
В 1959-м советские архитекторы Малышенко и Крылов начали строить новое просторное здание в античном стиле — то самое, которое пострадало в 2022-м. В этом же году Мариупольскому театру присвоили статус Донецкого государственного.
Театр продолжил работать и после взрыва — спектакли шли во Дворце пионеров.
«
"Весной, при свете солнца, конечно, город выглядит совершено иначе, чем несколько месяцев назад. Я очень рада, что труппа Мариупольского драмтеатра дает спектакли, это самое главное в нашей профессии. Когда видишь, с какой скоростью отстраивается город, нет сомнений: и театр восстановят в обозримом будущем", — говорит солистка "Москонцерта", почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова.
В марте 2023-го Мариуполь посетил
Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждали восстановление города, в том числе и реконструкцию театра, которой занимаются специалисты из Петербурга.
Хуснуллин сообщил, что здание будет воссоздано к концу 2024 года. Уже набрана труппа и персонал из 160 человек.
Донецкий республиканский художественный музей
Этот объект культуры пережил многое. Основали его 23 сентября 1939 года как Музей изобразительного искусства, а уже в 1941-м разграбили фашисты, оккупировавшие Донецк.
В 1960-м музей возродили как Сталинскую, а впоследствии Донецкую картинную галерею. Современное название учреждение получило в 2015-м.
Украденные нацистами ценности частично возвратили в 1975-м. Новое собрание формировали за счет поступлений с республиканских и всесоюзных художественных выставок, из фондов ведущих государственных музеев, произведений из частных коллекций.
Большую ценность имеет коллекция западноевропейского искусства ХVII-ХIХ века, собрание античной керамики и стекла, иконописи, портретная живопись XVIII века, произведения Кипренского, Айвазовского, Сурикова, Шишкина, Боголюбова, Саврасова, Поленова, Серова, а также Коровина, Серебряковой, Бенуа, Дряпаченко, Крыжицкого и других известных мастеров.
В 2022-м в здание попал снаряд "Града". Картины сейчас в специальном хранилище, а музей активно ведет просветительскую работу онлайн.
Луганский музей истории и искусств
Он появился после перепрофилирования музея Климента Ворошилова 14 декабря 1990 года и создавался на основе коллекции, связанной с историей города. Открыли два филиала — Литературный музей Владимира Даля и Музей-квартиру Владислава Титова.
Здание построили в 1880-х. В 1919-м в нем находились городская дума и управа, в 1933-1938 годах — строительный техникум, где учился известный поэт-песенник Михаил Матусовский.
В июле 2014 года музей подвергся обстрелу, снаряд влетел в окно второго этажа. Пострадали фасад и внутренние помещения.
Восстановить нельзя уничтожить
Эксперты уверены, что сносить памятные здания — кощунство.
«
"Ответ на этот вопрос уже дала история. В годы Великой Отечественной войны немцы похитили статую Самсона, и найти ее потом не удалось. Восстановить решили в 1947-м. Есть документальный фильм, как ее везли по Невскому проспекту, люди ликовали. Без слез невозможно смотреть. Этот памятник уже воспринимали по-другому — как победу над фашизмом. Так и здесь: мы должны понять, кто мы. Манкурты, у которых нет ни памяти, ни истории, — и тогда грош нам цена. Или те, кто свою историю ценит", — отмечает скульптор, доктор искусствоведения Ольга Калугина.
Разрушение памятников она сравнивает с гибелью человека.
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"Умрет у матери ребенок, ей скажут: ну-ка, родите нового. Так и с памятными зданиями: можно построить новодел, но это будет уже совсем не то. Восстановление этих объектов Донбасса — не обязанность даже, а священный ритуал", — считает эксперт.
С Ольгой Калугиной согласна Наталья Макеева, член Союза писателей России и ДНР.
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"В Донбассе, несмотря на годы украинской пропаганды, сохранены русская культура, память и история народа. Даже во времена блокады региона шли концерты, работали музеи, театры, выходили сборники стихов. Эта не давало пасть духом", — рассказывает она.
И добавляет, что в восстановлении нуждаются не только объекты, разрушенные в ходе конфликта, но и памятники архитектуры, о которых Украина не заботилась со времен распада СССР.
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