https://ria.ru/20220719/dramteatr-1803356810.html

В ДНР раскрыли результаты расследования взрыва в драмтеатре в Мариуполе

В ДНР раскрыли результаты расследования взрыва в драмтеатре в Мариуполе - РИА Новости, 19.07.2022

В ДНР раскрыли результаты расследования взрыва в драмтеатре в Мариуполе

Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте этого года произошел внутри здания, а утверждения о российском авиаударе... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T04:02

2022-07-19T04:02

2022-07-19T07:29

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте этого года произошел внутри здания, а утверждения о российском авиаударе являются фейком, заявил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.Ранее помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могли подорвать здание драмтеатра изнутри.Начальник управления назвал утверждения киевского режима и Европы о том, что Россия нанесла по театру авиаудар, ложью и фейком. "Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства", - сообщил он.Как уточнил Куцурубенко, в уголовном деле имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание какие-то ящики. "Мы предполагаем, что, возможно, именно эти ящики и сдетонировали", - добавил начальник управления.По данным российского Минобороны, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Киеве заявили, что Россия нанесла авиаудар по зданию, где могли находиться мирные жители. В ведомстве ответили, что такое заявление не соответствует действительности, так как российская авиация не выполняла ударов по наземным целям. Произошедшее там назвали "новой кровавой провокацией" нацбатовцев.

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина, россия