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Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
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11:35 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858906063.html
Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе
Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе
Драматический театр Мариуполя будет восстановлен к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:35
2023-03-19T11:35
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
театр
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Драматический театр Мариуполя будет восстановлен к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Драмтеатр делает Санкт-Петербург к концу 2024 года. Мы труппу уже и персонал 160 человек набрали", - добавил он. Хуснуллин показал президенту сквер у драмтеатра, который также сделал Петербург.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888179.html
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мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, театр, донецкая народная республика
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Театр, Донецкая Народная Республика
Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе

Вице-премьер Хуснуллин: драматический театр Мариуполя восстановят к концу 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Драматический театр Мариуполя будет восстановлен к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Драмтеатр делает Санкт-Петербург к концу 2024 года. Мы труппу уже и персонал 160 человек набрали", - добавил он.
Хуснуллин показал президенту сквер у драмтеатра, который также сделал Петербург.
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МариупольМарат ХуснуллинВладимир ПутинТеатрДонецкая Народная Республика
 
 
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