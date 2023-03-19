https://ria.ru/20230319/mariupol-1858906063.html

Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе

Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин назвал сроки восстановления драмтеатра в Мариуполе

Драматический театр Мариуполя будет восстановлен к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:35

2023-03-19T11:35

2023-03-19T11:35

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

театр

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Драматический театр Мариуполя будет восстановлен к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Драмтеатр делает Санкт-Петербург к концу 2024 года. Мы труппу уже и персонал 160 человек набрали", - добавил он. Хуснуллин показал президенту сквер у драмтеатра, который также сделал Петербург.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888179.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, театр, донецкая народная республика