https://ria.ru/20230522/dodik-1873316168.html

Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ

Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 22.05.2023

Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:22

2023-05-22T08:22

2023-05-22T09:40

милорад додик

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

республика сербская

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html

республика сербская

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милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, республика сербская