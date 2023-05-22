https://ria.ru/20230522/dodik-1873316168.html
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 22.05.2023
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:22
2023-05-22T08:22
2023-05-22T09:40
милорад додик
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
республика сербская
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, республика сербская
Милорад Додик, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире, Республика Сербская
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ
Глава представительства: президент Республики Сербской БиГ Додик может приехать на ПМЭФ