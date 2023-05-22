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Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 22.05.2023
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08:22 22.05.2023 (обновлено: 09:40 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/dodik-1873316168.html
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 22.05.2023
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:22
2023-05-22T09:40
милорад додик
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
республика сербская
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.Читайте интервью Душко Перовича полностью &gt;&gt;
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милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, республика сербская
Милорад Додик, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире, Республика Сербская
Президент Республики Сербской Додик может приехать на ПМЭФ

Глава представительства: президент Республики Сербской БиГ Додик может приехать на ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может приехать на ПМЭФ, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович в интервью РИА Новости.
«
"Будет, наверное, президент. Он по традиции уже раз 12-13 участвовал в Петербургском форуме, очень любит этот форум и город Санкт-Петербург. Надеюсь, что у нас будет ряд встреч. Насчет подписания соглашений пока неизвестно, но будем готовиться", - сказал он.
ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.
Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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Милорад ДодикПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреРеспублика Сербская
 
 
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