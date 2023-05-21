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Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:19 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pomosch-1873279209.html
Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи
Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи - РИА Новости, 21.05.2023
Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам встречи с Владимиром Зеленским пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T20:19
2023-05-21T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
южная корея
владимир зеленский
юн сок ель
g7
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам встречи с Владимиром Зеленским пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи, сообщила президентская администрация Республики Корея. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. Как сообщили в президентской администрации Южной Кореи, Зеленский поблагодарил за уже оказанную Сеулом гуманитарную помощь и попросил о дополнительной "нелетальной" поддержке. "Президент (Юн Сок Ёль – ред.) заявил, что будет работать над тем, чтобы оперативно предоставить предметы, необходимые Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", - говорится в заявлении администрации. Юн Сок Ёль подтвердил поддержку Южной Кореей Украины, заявив, что Сеул ценит международный порядок, основанный на "свободе, международной солидарности и правилах". Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду заявил телеканалу NBC News, что "не испытывает давления" со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, и что Сеул будет продолжать мониторить ситуацию, но пообещал в случае критических изменений на украинском фронте не отворачиваться "от совместных усилий международного сообщества" по помощи Киеву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873202331.html
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в мире, россия, украина, южная корея, владимир зеленский, юн сок ель, g7, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский, Юн Сок Ель, G7, НАТО, Владимир Путин
Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи

Южная Корея пообещала Украине машины скорой помощи и оборудование для разминирования

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVМедик и раненый украинский солдат
Медик и раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Медик и раненый украинский солдат. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам встречи с Владимиром Зеленским пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
Вчера, 08:58
Как сообщили в президентской администрации Южной Кореи, Зеленский поблагодарил за уже оказанную Сеулом гуманитарную помощь и попросил о дополнительной "нелетальной" поддержке.
"Президент (Юн Сок Ёль – ред.) заявил, что будет работать над тем, чтобы оперативно предоставить предметы, необходимые Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", - говорится в заявлении администрации.
Юн Сок Ёль подтвердил поддержку Южной Кореей Украины, заявив, что Сеул ценит международный порядок, основанный на "свободе, международной солидарности и правилах".
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут
Вчера, 17:09
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду заявил телеканалу NBC News, что "не испытывает давления" со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, и что Сеул будет продолжать мониторить ситуацию, но пообещал в случае критических изменений на украинском фронте не отворачиваться "от совместных усилий международного сообщества" по помощи Киеву.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Зеленский запросил мира — без России
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮжная КореяВладимир ЗеленскийЮн Сок ЕльG7НАТОВладимир Путин
 
 
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