https://ria.ru/20230521/oruzhie-1873273498.html
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:42
2023-05-21T19:42
2023-05-21T19:42
в мире
южная корея
юн сок ель
владимир зеленский
украина
сеул
g7
елена зеленская
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно рассмотрит этот перечень, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. После президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи. "Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список (желаемой помощи – ред.). Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", - заявил Юн Сок Ёль на пресс-конференции на вопрос журналиста, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. Как отмечает агентство, южнокорейский президент также "ушел от ответа на вопрос" о возможности предоставления именно летальных вооружений. Вместо этого Юн Сок Ёль отметил, что Сеул постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чем его ранее попросила супруга Зеленского Елена. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом. Супруга Зеленского на встрече заявила о том, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", об этом южнокорейским СМИ позже рассказали источники в администрации президента. Вместо этого она запросила нелетальную помощь, упомянув о жертвах среди детей и других социально незащищённых групп населения. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале заявила, что на встрече с Юн Сок Ёлем попросила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, владимир зеленский, украина, сеул, g7, елена зеленская
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Владимир Зеленский, Украина, Сеул, G7, Елена Зеленская
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Зеленский передал лидеру Южной Кореи Юн Сок Елю список желаемых нелетальных вооружений
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно рассмотрит этот перечень, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7
в Хиросиме
в Японии
, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. После президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву
дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи.
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"Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список (желаемой помощи – ред.). Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", - заявил Юн Сок Ёль на пресс-конференции на вопрос журналиста, собирается ли Сеул предоставить Украине
помощь вооружениями.
Как отмечает агентство, южнокорейский президент также "ушел от ответа на вопрос" о возможности предоставления именно летальных вооружений. Вместо этого Юн Сок Ёль отметил, что Сеул постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чем его ранее попросила супруга Зеленского Елена.
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь.
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров
Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской
, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом.
Супруга Зеленского на встрече заявила о том, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", об этом южнокорейским СМИ позже рассказали источники в администрации президента. Вместо этого она запросила нелетальную помощь, упомянув о жертвах среди детей и других социально незащищённых групп населения. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале заявила, что на встрече с Юн Сок Ёлем попросила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.
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