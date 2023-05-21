Рейтинг@Mail.ru
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/oruzhie-1873273498.html
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:42
2023-05-21T19:42
в мире
южная корея
юн сок ель
владимир зеленский
украина
сеул
g7
елена зеленская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно рассмотрит этот перечень, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. После президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи. "Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список (желаемой помощи – ред.). Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", - заявил Юн Сок Ёль на пресс-конференции на вопрос журналиста, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. Как отмечает агентство, южнокорейский президент также "ушел от ответа на вопрос" о возможности предоставления именно летальных вооружений. Вместо этого Юн Сок Ёль отметил, что Сеул постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чем его ранее попросила супруга Зеленского Елена. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом. Супруга Зеленского на встрече заявила о том, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", об этом южнокорейским СМИ позже рассказали источники в администрации президента. Вместо этого она запросила нелетальную помощь, упомянув о жертвах среди детей и других социально незащищённых групп населения. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале заявила, что на встрече с Юн Сок Ёлем попросила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
https://ria.ru/20230521/peregovory-1873197985.html
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873225916.html
южная корея
украина
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, владимир зеленский, украина, сеул, g7, елена зеленская
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Владимир Зеленский, Украина, Сеул, G7, Елена Зеленская
Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений

Зеленский передал лидеру Южной Кореи Юн Сок Елю список желаемых нелетальных вооружений

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно рассмотрит этот перечень, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. После президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи.
Мемориальный парк Мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Зеленский не появился на возложении цветов в парке Мира в Хиросиме
Вчера, 03:59
"Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список (желаемой помощи – ред.). Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", - заявил Юн Сок Ёль на пресс-конференции на вопрос журналиста, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями.
Как отмечает агентство, южнокорейский президент также "ушел от ответа на вопрос" о возможности предоставления именно летальных вооружений. Вместо этого Юн Сок Ёль отметил, что Сеул постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чем его ранее попросила супруга Зеленского Елена.
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь.
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в США для переговоров
Вчера, 08:08
Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом.
Супруга Зеленского на встрече заявила о том, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", об этом южнокорейским СМИ позже рассказали источники в администрации президента. Вместо этого она запросила нелетальную помощь, упомянув о жертвах среди детей и других социально незащищённых групп населения. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале заявила, что на встрече с Юн Сок Ёлем попросила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Стало известно о важной просьбе Зеленского на встрече с Байденом
Вчера, 13:00
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльВладимир ЗеленскийУкраинаСеулG7Елена Зеленская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала