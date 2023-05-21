https://ria.ru/20230521/oruzhie-1873273498.html

Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений

Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский передал лидеру Южной Кореи список желаемых нелетальных вооружений

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:42

2023-05-21T19:42

2023-05-21T19:42

в мире

южная корея

юн сок ель

владимир зеленский

украина

сеул

g7

елена зеленская

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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых "нелетальных вооружений", и Сеул внимательно рассмотрит этот перечень, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель в воскресенье провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме в Японии, переговоры состоялись и были организованы по просьбе Зеленского. После президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности, оборудование для разминирования и машины скорой помощи. "Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список (желаемой помощи – ред.). Мы внимательно рассмотрим этот вопрос", - заявил Юн Сок Ёль на пресс-конференции на вопрос журналиста, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. Как отмечает агентство, южнокорейский президент также "ушел от ответа на вопрос" о возможности предоставления именно летальных вооружений. Вместо этого Юн Сок Ёль отметил, что Сеул постарается "быстро рассмотреть и предоставить" Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин, о чем его ранее попросила супруга Зеленского Елена. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом. Супруга Зеленского на встрече заявила о том, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", об этом южнокорейским СМИ позже рассказали источники в администрации президента. Вместо этого она запросила нелетальную помощь, упомянув о жертвах среди детей и других социально незащищённых групп населения. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале заявила, что на встрече с Юн Сок Ёлем попросила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html

https://ria.ru/20230521/peregovory-1873197985.html

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873225916.html

южная корея

украина

сеул

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в мире, южная корея, юн сок ель, владимир зеленский, украина, сеул, g7, елена зеленская