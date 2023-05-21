https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

Биография Петра Кучеренко

Биография Петра Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023

Биография Петра Кучеренко

Петр Александрович Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:53

2023-05-21T10:53

2023-05-21T10:53

справки

россия

куба

совет федерации рф

петр кучеренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873204049_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_770ca04c4e0f544300f728cc0857466d.jpg

Петр Александрович Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Доктор юридических наук (2011), профессор. В 1999-2001 годах работал помощником депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации ФС РФ. В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. В 2006-2010 годах был адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В 2007-2012 годах – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов. В 2012-2014 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. 30 марта 2020 годах назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования РФ. 20 мая 2023 года Кучеренко скончался, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему стало плохо в самолете, борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось. Петр Кучеренко был действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", Почетной грамотой Совета Федерации РФ. Автор более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, куба, совет федерации рф, петр кучеренко