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Биография Петра Кучеренко
Биография Петра Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
Биография Петра Кучеренко
Петр Александрович Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:53
2023-05-21T10:53
2023-05-21T10:53
справки
россия
куба
совет федерации рф
петр кучеренко
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Петр Александрович Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Доктор юридических наук (2011), профессор. В 1999-2001 годах работал помощником депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации ФС РФ. В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах. В 2006-2010 годах был адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В 2007-2012 годах – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов. В 2012-2014 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. 30 марта 2020 годах назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования РФ. 20 мая 2023 года Кучеренко скончался, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему стало плохо в самолете, борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось. Петр Кучеренко был действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", Почетной грамотой Совета Федерации РФ. Автор более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, куба, совет федерации рф, петр кучеренко
Справки, Россия, Куба, Совет Федерации РФ, Петр Кучеренко
Петр Александрович Кучеренко родился 3 мая 1977 года
в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
В 2001 году окончил
Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Доктор юридических наук (2011), профессор.
В 1999-2001 годах работал помощником депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации ФС РФ.
В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах.
В 2006-2010 годах был адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.
В 2007-2012 годах – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.
В 2012-2014 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
30 марта 2020 годах назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования РФ.
20 мая 2023 года Кучеренко скончался
, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему стало плохо в самолете, борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось.
Петр Кучеренко был действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Был награжден
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", Почетной грамотой Совета Федерации РФ.
Автор
более 50 научно-методических и научных работ в области права.
Кучеренко был женат
на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников