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Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
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09:08 21.05.2023 (обновлено: 15:44 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873203934.html
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:08
2023-05-21T15:44
общество
россия
куба
диана гурцкая
петр кучеренко
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.По информации ведомства, это произошло 20 мая.В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". Был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012-й преподавал в РУДН. В 2012 году занял должность руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В марте 2020-го назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го — также и статс-секретарем. У Кучеренко остались жена — певица Диана Гурцкая — и сын.
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общество, россия, куба, диана гурцкая, петр кучеренко
Общество, Россия, Куба, Диана Гурцкая, Петр Кучеренко
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер на борту при возвращении из командировки на Кубу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.
По информации ведомства, это произошло 20 мая.
«

"Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в публикации.

В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". Был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012-й преподавал в РУДН.
В 2012 году занял должность руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В марте 2020-го назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го — также и статс-секретарем.
У Кучеренко остались жена — певица Диана Гурцкая — и сын.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Биография Петра Кучеренко
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ОбществоРоссияКубаДиана ГурцкаяПетр Кучеренко
 
 
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