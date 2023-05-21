https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873203934.html

Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023

Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:08

2023-05-21T09:08

2023-05-21T15:44

общество

россия

куба

диана гурцкая

петр кучеренко

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.По информации ведомства, это произошло 20 мая.В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". Был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012-й преподавал в РУДН. В 2012 году занял должность руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В марте 2020-го назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го — также и статс-секретарем. У Кучеренко остались жена — певица Диана Гурцкая — и сын.

https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, куба, диана гурцкая, петр кучеренко