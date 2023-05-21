https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873203934.html
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко - РИА Новости, 21.05.2023
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:08
2023-05-21T09:08
2023-05-21T15:44
общество
россия
куба
диана гурцкая
петр кучеренко
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.По информации ведомства, это произошло 20 мая.В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". Был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012-й преподавал в РУДН. В 2012 году занял должность руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В марте 2020-го назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го — также и статс-секретарем. У Кучеренко остались жена — певица Диана Гурцкая — и сын.
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РИА Новости
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общество, россия, куба, диана гурцкая, петр кучеренко
Общество, Россия, Куба, Диана Гурцкая, Петр Кучеренко
Умер замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко
Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер на борту при возвращении из командировки на Кубу
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер при возвращении из командировки на Кубу, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале
.
По информации ведомства, это произошло 20 мая.
«
"Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в публикации.
В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". Был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012-й преподавал в РУДН.
В 2012 году занял должность руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В марте 2020-го назначен заместителем министра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го — также и статс-секретарем.
У Кучеренко остались жена — певица Диана Гурцкая — и сын.
Биография Петра Кучеренко